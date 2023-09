"Uzimate milijarde, a teniserima ne dajete ništa!" Novak diže tenisku revoluciju: Deset godina sam pokušavao u ATP...

Novak Đoković povlači sve konkretnije poteze kako bi promijenio stanje u tenisu!

Izvor: Profimedia

Novak Đoković i kada ne igra misli o tenisu i o budućnosti sporta. Najbolji teniser svih vremena osnovao je svoju asocijaciju tenisera PTPA i preko nje pokušava da popravi stanje u tenisu. Nakon što se Sumit Nagal oglasio i govorio o teškom finansijskom stanju u koje je upao, odmah se o tom problemu oglasio i Novak.

Takođe je dio svog obraćanja vezao i za klađenje i kladionice. Tenis je sport koji je možda i prestigao fudbal po broju opklada, a od toga svi profitiraju. To jest skoro svi!

"Klađenje je ozvaničeno, dešava se i kladionice uzimaju stotine miliona dolara možda i milijarde od tenisa. Znači tu postoji ogromna vrijednost, a mnoge zainteresovane strane u tenisu takođe izvlače korist od toga kroz podatke koje dobijaju. Ali igrači dobijaju jako malom bukvalno dobijau mrvice ili ništa", jasno je rekao Novak.

Dugo je Đoković i kroz ATP pokušavao da promijeni stvari, predlagao je da se veći dio novca usmjeri na slabije rangirane tenisere, Kada je klađenje u pitanju on smatra da je problem što se gleda samo ka igračima, a ne upire se prstom na finansijsko stanje tih tenisera.

"Ja mislim da fokus treba da bude na tome jer dok sam bio u savjetu igrača ATP skoro deceniju kada god bi se obratili o toj temi ono što bi se izrodilo iz diskusije je integritet. Znate mi moramo da se borimo, da budemo sigurni da naš sport ostane čist, da se pobrinemo da igrači ne varaju, da se ne klade, da ne kompromituju turnire itd. Naravno da se sa tim slažem i podržavam to, ali to je pomalo psihološka igra, zar ne. Ako se fokisirate na to onda niko neće biti svjestan glavnih problema kojih mi igrači moramo da budemo svjesni", završio je Novak.