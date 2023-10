Borac m:tel u "Boriku" dočekuje novajliju: Treba da pođemo od sebe i svoje igre - onda neće biti problema ni sa kim!

Crveno-plavi će u subotu ugostiti Čapljinu.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Nakon poraza u Gračanici, rukometaši Borca m:tel nemaju mnogo vremena za "kukanje" ni odmor – već sutra (subota) ih očekuju nove premijerligaške obaveze.

U okviru četvrtog kola, crveno-plavi će u dvorani Borik, sa početkom u 17.00 časova, ukrstiti koplja sa Čapljinom, povratnikom u bh. elitu, koja je do sada odigrala tri meča u prvenstvu i upisala pobjedu i dva poraza.

"Mi u svakoj utakmici očekujemo pozitivan rezultat, odnosno igru koja donosi rezultat. Prethodna dva kola su bila promjenljiva – u prvoj utakmici je to izgledalo korektno, vidjele su se konture ekipe kako bi trebalo da izgleda. Okolnosti se, međutim, mijenjaju iz dana u dan. Dese se nekad neke nepredviđene situacije na koje ne možete da utičete, povrede, bolesti... i onda te konture ekipe ponovo moramo da stvaramo sa nekim drugim rosterom igrača. Koristimo ove utakmice i treninge da proširimo fond igrača, da se adaptiraju na sistem igre i normalno je da će u jednom momentu trpiti rezultat. Prva utakmica je, rekao sam, bila korektna, a u drugoj nismo bili na nivou na kojem treba da budemo, pogotovo u tim nekim zadacima na koje nismo dobro reagovali, prvenstveno u defanzivi, tranziciji", istakao je trener Borca m:tel Irfan Smajlagić na konferenciji za novinare pa dodao:

To su neke stvari koje moramo da podignemo na viši nivo jer iz tih grešaka automatski dolazimo u rezultatski minus. Tu se gube lopte koje protivnik kažnjava sa pogotkom, tako da tu nismo bili dovoljno koncentrisani. Ispravljamo greške, nastojimo da budemo bolji nego što smo bili, uvijek idemo na najbolji rezultat. U Boriku nemamo šta drugo da očekujemo osim pobjede. Ne bježimo od toga kao ni na gostujućem terenu, borićemo se za to, ali okolnosti će biti različite i iz tih okolnosti ćemo graditi jednu perspektivu, da se adaptiramo na sve. Teško je, ali sudbina klubova je takva. Povrede, bolesti, sve su to okolnosti koje mijenaju određeni mikrociklus, pogotovo što imamo i jedan neujednačen raspored igranja. Igramo utakmicu, pa onda ne igramo deset dana, pa onda igramo u nizu četiri utakmice, tako da će i reakcija igrača biti drugačija."

Kako ističe, u pripremi svake utakmice polazi od svoje ekipe, odnosno od toga koliko njegovi izabranici imaju kvaliteta da isprate zahtjeve taktike i tehničkih zadataka.

"Ako to ispoštujemo, onda nemamo problema ni sa kim. U Gračanici nismo ispoštovali što smo morali. U toj ofanzivnoj tranziciji ne smijemo griješiti. Ako griješimo, onda neka to bude minimalno, da ne utiče na rezultat, tako da uvijek polazimo od svoje ekipe. Imamo puno prostora za napredak, biće nam potrebno vremena i rada. Uvijek polazimo od naše ekipe, da ispunimo sve zahtjeve, a onda normalno prema protivniku, u toku utakmice, možemo neke taktičke varijante da nadogradimo i da na taj način funkcionišemo."

Prva dva kola pokazala su da će Premijer liga BiH ove sezone biti veoma ujednačena.

"Ove godine je dosta klubova krenulo sa određenim ambicijama, imamo pet-šest klubova koji su par godina u vrhu tabele i koji se svake godine bore za mjesta u Evropi. Tako su se ove godine dosta pojačali, biće dosta interesnanto. Međutim, prvenstvo je dugo, treba se pripremiti na jedan maraton u tom kontekstu, graditi sebe da budeš što bolji, a iznenađenja će biti sigurno."

Nikša Petrović podvlači da su očekivanja najveća, kako u sutrašnjoj, tako i u svakoj narednoj utakmici.

"Očekujmo pobjedu, pogotovo kad igramo u Boriku, jednostavno tu treba da opravdamo ulogu favorita. Što se tiče prošle utakmice, imali smo problema sa njihovom polukontrom, slabo smo se vraćali nazad i na prethodnim treninzima smo se trudili da to popravimo i da nam tome radimo. Fokus je na nama, ne zanimaju nas druge ekipe, trudimo se da ispravimo to u čemu griješimo", navodi srednji bek crveno-plavih.

Lijevi bek Andrej Klimavets takođe ističe da Borčev fokus treba da bude na vlastitim performansima.

"Liga je veoma jaka, svi timovi igraju čvrsto cijelim tokom utakmice. Svako može da pobijedi svakoga, međutim najvažnije je da se fokusiramo na svoju igru. Imamo pobjedu i pioraz, u posljednjoj utakmici proitiv Gračanice primili smo 32 gola, što je previše i potrebna nam je bolja koncentracija svih 60 minuta. Moramo, međutim, da zaboravimo tu utakmicu, da se okrenemo narednoj koja je sutra. Nakon tog meča, uskoro imamo novi (zaostala utakmica drugog kola protiv Leotara u srijedu, op.a.), treba da idemo korak po korak, utakmicu po utakmicu kako bismo na kraju ostvarili što bolji plasman", ističe Bjelorus.

SPECIJALNO TUŽILAŠTVO POKRENULO ISTRAGU U VEZI SA POSLOVNIM PROSTOROM U SRPSKOJ ULICI

Predstavnicima medija obratio se i direktor Vladimir Branković, govoreći o problematici poslovnog prostora u Srpskoj ulici, oko kojeg i dalje traje spor sa Nebojšom Torbicom.

"Non-stop smo u borbi u vezi sa tim. Prošle godine nam je fokus bio na prosotru, a ne na rezultatu, na kraju je tako ispalo. Poštedio sam igtrače i stručni štab maksimalno što se tiče tog prostora. Veoma dobro radimo, imamo advokatski tim koji se bori za naša prava, kao i kompletan Upravni odbor koji je istog stajališta. Nema nikakvih pregovora, dogovora, zna se da je prostor naš i mi ćemo to da dokažemo na sudu", rekao je Branković, podvukavši da je prije mjesec i po dana Specijalno tužilaštvo otvorilo istragu po pitanju prostora.

"Tražili su od nas dokaze za naše trvrdnje, na osnovi naših prijava su pokrenuli istragu. Mi smo dostavili dosta dokaza, imamo još jednu 'tranšu' dokumenata. Tu su i originalne građevinske dozvole i sve ono što smo nabrojali, sve ono što potvrđiuje da je prostor naš. Dosta ljudi nas je zvalo, koji su oštećeni sa suprotne strane, tako da ćemo vrlo brzo izaći sa masom ljudi koja će pričati o tome", istakao je operativac kluba iz Gospodske ulice.

