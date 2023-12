Borac m:tel trijumfovao nad Nevesinjcima! Hercegovina 30 minuta parirala crveno-plavima, ali poklekla u nastavku

Crveno-plavi su upisali pobjedu u posljednjoj ligaškoj utakmici u ovoj godini.

Rukometaši Borca m:tel savladali su nevesinjsku Hercegovinu u okviru pretposljednjeg, 12. kola jesenje polusezone:

BORAC M:TEL – HERCEGOVINA 27:22

Nevesinjci su u prošloj sezoni napravili dosta problema ekipi kojom je kao trener komandovao Mirko Mikić. Pred svojom publikom su u prvenstvu trijumfovali rezultatom 31:28, potom u Banjaluci poraženi poslije sedmerca dosuđenog nakon isteka vremena (28:27), dok su u revanš utakmici četvrtfinala Kupa BiH deklasirali banjalučki tim (29:19), eliminisavši ga iz takmičenja.

I ove subote su igrači Hercegovine "pokazali zube", pa su u trećem minutu došli do 0:2 uz dva pogotka Edina Bašića, dopustivši Borcu da prvi gol postigne tek u sedmom minutu, preko Nedima Hadžića.

Do tog trenutka je golman Hercegovine Mihajlo Vujadinović odbranio dva sedmerca, ali u nastavku poluvremena nije imao rješenje za raspoloženog Vladana Đurđevića.

Do prvog izjednačenja (2:2), ali i prvog vođstva (3:2), Borac m:tel je stigao zahvaljujući upravo desnom krilu, a Đurđević se do odmora zaustavio na šest pogodaka, za plus dva (12:10) pred posljednji napad, koji je nekoliko sekundi prije oglašavanja sirene golom materijalizovao Arsenije Bubić.

U Borčevoj ekipi prednjačio je Vladan Đurđević sa devet golova, dok je golman Nebojša Grahovac imao deset odbrana. Jednu više u gostujućem sastavu imao je mladi Mihajlo Vukadinović, dok je pet golova postigao Amer Šahinović.

U drugom poluvremenu je, ipak, tim Irfana Smajlagića slomio veoma dobar otpor nevesinjskog tima.

Đurđević je u 32. minutu prvi put odveo Borac na plus četiri (14:10), a iako su gosti u 38. minutu smanjili na 15:13, drame u nastavku nije bilo.

Poslije pogodaka Vladislava Zalevskog i Andreja Klimaveca, Borčevi igrači su "zagospodarili" terenom i dizali prednost, pa su tako u 46. minutu prvi put došli do plus pet pogotkom Radeta Rađenovića, Amir Muhović je na ulasku u 50. minutu pogodio za prednost od sedam golova (24:17), dok je najveći plus Borac imao u 56. minutu, pogotkom Zalevskog (27:19).

Bio je ovo posljednji prvenstveni meč za crveno-plave u 2023. godini s obzirom na to da su u posljednjem kolu slobodni zbog ranijeg odustajanja Čelika.

Na odmor, ipak, neće još, s obzirom na to da ih sljedećeg vikenda (23. i 24. decembar) očekuje sedmo izdanje Svesrpskog kupa, koje se održava u Lazarevcu.

U polufinalu će se Banjalučani sastati sa Leotarom, dok drugi polufinalni par čine Vojvodina, šestostruki osvajač ovog takmičenja, i pančevački Dinamo, kojim kao trener komanduje nekadašnji igrač i trener Borca m:tel Dragan Marković.

PREMIJER LIGA BiH – 12. kolo

Subota:

Borac m:tel – Hercegovina 27:22

Leotar – Vogošća

Čapljina – Konjuh

Izviđač – Sloboda

Goražde – Sloga

Odigrano u petak:

Gračanica – Maglaj 37:32

Slobodna Krivaja

