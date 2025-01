Za sport koji spaja boks i šah nikada niste čuli, a sada će se u Srbiji održati Svjetsko prvenstvo!

Srbija će da bude domaćin Svjetskog šampionata u šah boksu.

Čuli ste vjerovatno za mnoge sportove, one najpoznatije svi znaju, poput fudbala, košarke, tenisa, odbojke, ali ima i nekih sportova za koje vjerovatno do sada niste čuli. Priznajemo, za ovaj ni mi nismo čuli do sada. Da li znate šta je šah-boks? E, upravo će Srbija da bude domaćin Svjetskog prvenstva u tom sportu.