Niko mu nije ravan, osim Brejdija: Ono što radi Mahoums je surova dominacija, opet u Superboul

Kanzas Siti Čifsi pobijedili Bafalo Bilse i obezbijedili su treće uzastopno učešće u Superboulu. Tamo će igrati protiv Filadelfija Iglsa.

Izvor: Scott Winters/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

U 59. Superboulu koji će se igrati 9. februara u Nju Orleansu gledaćemo reprizu iz 2023. Kanzas Siti i Filadelfija odlučivaće o novom NFL šampionu, pošto u konferencijskim finalima nije bilo iznenađenja. Iglsi su trčanjem Barklija i Hurtsa "pregazili" Vašington 55:23, dok je u takozvanom "finalu prije finala" Kanzas Siti u mnogo neizvjesnijoj utakmici bio bolji od Bafala (32:29), zabilježivši prvi put ove sezone više od 30 poena.

Biće to peti Superboul za Mahoumsa koji do sada ima i tri osvojene titule, a imaće sada priliku da protiv Iglsa - koji mu inače leže - dođe i do trećeg uzastopnog "Lombardijevog trofeja". Time ne samo da bi potvrdio da je najbolji kvoterbek u NFL, nego i ozbiljan kandidat da "sruši" do sada neprikosnovenog Toma Brejdija.

Patrick Mahomes is a human dynastypic.twitter.com/5vRfm0DnJZ — NFL on CBS (@NFLonCBS)January 27, 2025



Interesantno je da je Brejdi tek jedan od dvojice kvoterbekova koji su zaustavili Mahoumsa od kada je došao u NFL 2017. godine, dok je to od "mlađe garde" pošlo još tek Džou Burou iz Sinsinatija, čija ekipa ove godine nije ni došla u plej-of.

Iako su se Čifsi, objektivno gledano, čak i "provukli" do prvog mjesta AFC i možda su Bilsi igrali kompetniji fudbal, ponovo ništa nisu mogli na "Erouhedu". I četvrti put Džoš Alen doživio je poraz u plej-ofu protiv Mahoumsa uprkos solidnom učinku (237 jardi, dva tačdauna), pošto je ovoga puta kvoterbek Čifsa pokazao da i te kako zna da trči.

Most playoff wins of all-time by a QB:



1. Tom Brady -- 35

2. Patrick Mahomes -- 17pic.twitter.com/YajpS1rRjP — NFL (@NFL)January 27, 2025



Vidjećemo da li će to moći protiv vrlo "namazane" odbrane Iglsa, koja ne preza ni od čega, a svakako će se Sirijani osloniti na svoj strahovit napad koji počiva na trčanju Barklija i Hurtsa. U tome leži i pitanje šampiona...

Saquon Barkley in the NFC playoffs



66 carries

442 rushing yards

317 yards after contact

5 rush TDs

8 runs of 15+ yardspic.twitter.com/mQVyusXHNr — PFF (@PFF)January 26, 2025



Da li ćemo vidjeti petu za Čifse ili drugu za Iglse? Vidjećemo za dvije nedjelje, uz Kendrika Lamara na poluvremenu.