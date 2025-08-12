Najbolji se pridružuje Luki Dončiću: Slovenac sa novim trenerom kreće po NBA titulu

U Lejkersima će sve biti podređeno Luki Dončiću, stiže čovjek sa kojim je stigao do finala Zapada NBA lige.

Slovenački košarkaš Luka Dončić je u žiži košarkaške javnosti zbog nevjerovatne transformacije tokom ljeta. Zvijezda Lejkersa je smršala čak 14 kilograma i stiže na Eurobasket nikad spremniji. U Los Anđelesu se naredne sezone od njega mnogo očekuje, pa su odlučili da mu angažuju nekadašnjeg kondicionog trenera uz Dalasa Džeremija Holsopla.

Koliki je stručnjak u pitanju govori i to što je 2021. godine bio prograšen za najbeljeg trenera snage i kondicije u cjelokupnoj NBA ligi. U Dalasu je bio više od decenije, ali je dobio otkaz 2024. godine kada su stigli do finala Zapadne konferencije.

Novi ugovor u Lejkersima

Luka Dončić je nedavno potpisao novi trogodišnji ugovor sa Los Anđeles Lejkersima. Vrijednost ugovora je nevjerovatnih 165 miliona dolara. Dončić na ljeto 2028. godine imati igračku opciju i moći će da bira da li će nastaviti karijeru u Los Anđelesu ili će potražiti novi angažman. Ukoliko odluči da ostane, čeka ga vrtoglava suma od 417 miliona dolara na ime petogodišnjeg ugovora.

"Doniram pet miliona dolara kako bih pomogao 77 mladih sportista širom svijeta da ostvare svoje snove, baš kao što sam i ja. Košarka mi je dala sve i srećan sam što mogu da uzvratim i pomognem narednim generacijama", rekao je Dončić priliko potpisivanja ugovora.

Slovenac će ovog ljeta predvoditi selekciju Slovenije na Eurobasketu, a beogradska publika će imati priliku da ga vidi na djelu 21. avgusta kada gostuju "orlovima" u Areni".