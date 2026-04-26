Banjalučani podigli pehar Druge lige Zapad: Vrbas je porodica, nastaviće da raste!

Rukometaši Vrbasa savladali Čelinac i podigli pehar šampiona Druge lige Zapad!

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Rukometni klub Vrbas iz Banjaluke osvojio je titulu šampiona Druge lige Zapad, a u nedjelju su veliki uspjeh proslavili sa svojim navijačima u posljednjoj domaćinskoj utakmici sezone.

Ekipa Gorana Trkulje savladala je Čelinac sa ubjedljivih 43:19, a potom zasluženo podigla šampionski pehar koji u vitrine stiže već u drugoj godini postojanja kluba.

I prošle godine Vrbas je završio u vrhu tabele, a ove godine okitio se titulom i obradovao brojne navijače i simpatizere koji su u nedjelju stigli na utakmicu protiv Čelinca poštujući "dres kod" - u majici "ŠAMPIONI".

Iako u samoj utakmici nije bilo pretjerane neizvjesnosti rukometaši Vrbasa imali su veliku podršku, od onih starijih, pa do najmlađih koji su imali svega nekoliko mjeseci.

"Mi volimo reći da je ovo mali klub velikih ljudi, svih ljudi oko nas koji su tu s nama cijele sezone, kako sponzorski tako i u svakom mogućem vidu podrške. Mnogo je djece, prelijepa slika svaku utakmicu, kao jedna porodica smo i to je nešto najljepše što je predsjednik i naš trener Goran Trkulja uspio da uradi, da okupi ovakvu grupu ljudi i drži tu hemiju oko nas", kaže nam golman Lazar Bera koji je svoje mjesto među stativama dijelio sa još dvojicom saigrača.

Dvostruki junak - plaća duplo! Kada je Vrbas postigao 35. gol na utakmici uslijedilo je veliko oduševljenje na tribinama, a "krivac" je bio pivot Nikola Pećanac. "Dao sam taj 35. gol, običaj je ko da taj gol plaća gajbu piva, a izgleda da moram da platim još jednu jer sam bio i najbolji strijelac ekipe", objasnio nam je pivot Vrbasa nakon svoje odlične partije.

"Ovaj pehar je kruna dosadašnje sezone koja je bila savršena. Ovaj klub postoji samo dvije godine i mislim da je fantastična stvar u banjalučkom rukometu. Ovdje je grupa momaka od onih koji su se u veteranskim godinama vratili rukometu do onih koji su ovdje prvi put put počeli igrati rukomet, pa do onih koji se ozbiljno bave rukomet i prešli su kod nas. Prepoznali su ovu priču koju Trkulja radi sa nama. Sjajno je da u drugoj godini postojanja uzimamo svoj prvi trofej“, iskren je nekadašnji čuvar mreže banjalučkog Borca..

Nakon osvajanja Druge lige Zapad cilj je nastup u Prvoj ligi RS. Pred ekipom Vrbasa je veliki izazov, ali od njega ne bježe.

"Moram reći da malo jesmo se zabrinuli, ali to je pitanje za stručni štab. Mi kao igrači smo poslije pobjede nad Prnjavorom postali svjesni da smo prvaci Druge lige i da smo pred promocijom u Prvu ligu RS, a šta će biti dalje to ćemo da vidimo“.

Trener i predsjednik kluba Goran Trkulja poslije podignutog pehara bio je ponosan na sve urađeno.

"Nemam riječi. Da tako kratko postojimo, a da smo već osvojili prvi tofrej. Mogu samo da čestitam i zahvalim se svojim igračima. Da nije njih ne bi to ovako izgledalo. Pokazali su da su pravi ljudi. To je najažnije jer kad su pravi ljudi tu, tu je i dobra ekipa. Bez obzira na rukometno znanje mnogo toga nadoknadimo drugarstvom".

Nije Trkulja zaboravio ni podršku svoje porodice. Naprotiv. Odmah je je jednu medalju oko odnio i supruzi, a veliki uspjeh potom proslavio sa svojom djecom, kao i veliki broj članova MRK Vrbasa.

"Mi kad smo krenuli ovo da radimo cilj nam je bio da okupimo i djecu i vratimo neke prave vrijednosti. Ovi momci iz prve ekipe su primjer kako se treba ponašati i kako treba funkcionisati jedan pravi kolektiv“, poručio je nekadašnji igrač i trener Banjalučkog Borca.

Šta sada nakon osvojene titule. Slijedi veći izazov, kako sportski tako i organizacioni.

"Mislim da će Vrbas i dalje da raste. Kada imam ovakve ljude iza sebe onda nije problem da radim i da nađem način da iz godine u godinu idemo ka višem cilju. Tako vjerujem i sada da ćemo sljedeće godine da igramo prvu ligu i da ćemo u prvoj ligi imati prave rezultate i biti konkurentni", istakao je na kraju predsjednik i trener MRK Vrbas Goran Trkulja.