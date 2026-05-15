logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"On je moj idol, uvijek i zauvijek": Hrvat otkrio šta mu je Đoković rekao poslije preokreta u Rimu

"On je moj idol, uvijek i zauvijek": Hrvat otkrio šta mu je Đoković rekao poslije preokreta u Rimu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Hrvatski teniser Dino Prižmić je poslije pobjede nad najboljim svih vremena Novakom Đokovićem imao samo reči hvale za Srbina

Dino Prižmić Novak Đoković je moj idol zauvijek Izvor: EPA/ETTORE FERRARI

Hrvatski teniser Dino Prižmić (20), koji je na mastersu u Rimu stao na put Novaku Đokoviću, posle nekoliko dana otkrio je detalje razgovora sa najboljim teniserom svih vremena. Pre nekoliko godina Prižmić je bio izričit: "Novak Đoković je moj idol, uvek i zauvek" i kako stvari stoje, dosad se ništa nije promenilo.

Novak Đoković i Dino Prižmić su se sastali dva puta u karijeri. Prvi put pre dve godine na Australijan openu, kad je Hrvat propisno namučio Srbina, u prvom kolu, ali je bio poražen, a onda je Dino u Rimu uspeo da se revanšira. Činjenica, svestan je toga i Prižmić, Novak nije bio na najvišem nivou, ali susret u Italiji mnogo je značio mladom Hrvatu koji se tek penje uz tenisku lestvicu.

"Taj meč mi je mnogo doneo. Teško je parirati mu, mentalno i igrački, jer imam osećaj kao da vraća sve loptice po liniji i ne daje mi šansu za kratke poene. Veoma je iscrpljujuće", započeo je Prižmić za Sportske novosti.

Šta je Novak rekao Prižmiću posle poraza? 

Potom je otkrio i kakve komplimente je dobio od najboljeg svih vremena, nakon što je meč preokrenuo u svoju korist u Rimu. "Na mreži mi je rekao da sam poboljšao forhend, da mnogo bolje postižem poene tim udarcem i poželeo mi je sreću u budućnosti. Znao sam da sam u formi, ali je i on znao da dugo nije igrao na turniru, što mi je takođe pomoglo. Novak nije bio na najvišem nivou, a ja sam tog dana odigrao meč na najvišem nivou."

Pobedio je igrača kojeg je još kao klinac idealizovao, zbog toga je meč bio poseban. "Osećaj je veoma dobar, ali u trenutku meča ne gledate na to tako i ne mislite da igrate protiv normalnog protivnika. Ali posle meča shvatite da je to bila velika stvar i svakako veliki podsticaj za budućnost", rekao je Prižmić.

Bonus video: 

Pogledajte

01:16:40
Priča za medalju; Nemanja majdov
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dino Prižmić Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC