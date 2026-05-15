"On je moj idol, uvijek i zauvijek": Hrvat otkrio šta mu je Đoković rekao poslije preokreta u Rimu

Hrvatski teniser Dino Prižmić je poslije pobjede nad najboljim svih vremena Novakom Đokovićem imao samo reči hvale za Srbina
Hrvatski teniser Dino Prižmić (20), koji je na mastersu u Rimu stao na put Novaku Đokoviću, posle nekoliko dana otkrio je detalje razgovora sa najboljim teniserom svih vremena. Pre nekoliko godina Prižmić je bio izričit: "Novak Đoković je moj idol, uvek i zauvek" i kako stvari stoje, dosad se ništa nije promenilo.
Novak Đoković i Dino Prižmić su se sastali dva puta u karijeri. Prvi put pre dve godine na Australijan openu, kad je Hrvat propisno namučio Srbina, u prvom kolu, ali je bio poražen, a onda je Dino u Rimu uspeo da se revanšira. Činjenica, svestan je toga i Prižmić, Novak nije bio na najvišem nivou, ali susret u Italiji mnogo je značio mladom Hrvatu koji se tek penje uz tenisku lestvicu.
"Taj meč mi je mnogo doneo. Teško je parirati mu, mentalno i igrački, jer imam osećaj kao da vraća sve loptice po liniji i ne daje mi šansu za kratke poene. Veoma je iscrpljujuće", započeo je Prižmić za Sportske novosti.
Šta je Novak rekao Prižmiću posle poraza?
Potom je otkrio i kakve komplimente je dobio od najboljeg svih vremena, nakon što je meč preokrenuo u svoju korist u Rimu. "Na mreži mi je rekao da sam poboljšao forhend, da mnogo bolje postižem poene tim udarcem i poželeo mi je sreću u budućnosti. Znao sam da sam u formi, ali je i on znao da dugo nije igrao na turniru, što mi je takođe pomoglo. Novak nije bio na najvišem nivou, a ja sam tog dana odigrao meč na najvišem nivou."
Pobedio je igrača kojeg je još kao klinac idealizovao, zbog toga je meč bio poseban. "Osećaj je veoma dobar, ali u trenutku meča ne gledate na to tako i ne mislite da igrate protiv normalnog protivnika. Ali posle meča shvatite da je to bila velika stvar i svakako veliki podsticaj za budućnost", rekao je Prižmić.
