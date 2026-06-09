U Brčkom otvorena 16. sezona Sportskih igara mladih

Plazma Sportske igre mladih ozvaničile su početak 16. sezone najveće amaterske sportske manifestacije za djecu i mlade u Bosni i Hercegovini, ceremonijom Svečanog otvaranja powered by Gorenje u Brčkom.

Izvor: Promo/Sportske igre mladih

Brčko je tako postalo centar sporta, prijateljstva i dječije radosti u 2026. godini.

Svečani program okupio je više od 2.000 osnovaca, gostiju, sportskih radnika, predstavnika institucija i partnera Igara, koji su zajedno obilježili početak još jedne sezone najljepše sportske priče.

Brčko se na ovaj način pridružilo Osijeku, Novom Sadu, Mariboru i Skoplju te postalo jedan od SIM centara za ovu sezonu, nastavljajući tradiciju okupljanja djece iz cijele Bosne i Hercegovine kroz sport, igru i prijateljstvo. Svečano otvaranje u Brčkom organizovano je pod pokroviteljstvom Vlade i Skupštine Brčko distrikta.

Direktan prenos Svečanog otvaranja powered by Gorenje emitovan je na Arena Sport TV i N1 televiziji, a kroz program su publiku vodili poznati voditeljski dvojac, Frano Ridjan i Maja Čengić Miralem.

Nakon nastupa najmlađih iz Dječijeg obdaništa i zabavišta “Naša djeca”, u svom pozdravnom govoru gradonačelnik Brčko distrikta BiH, Siniša Milić, istakao je značaj Igara za razvoj sporta i mladih generacija u Brčko distriktu.

“Zaista mi je zadovoljstvo i čast što danas u Brčkom imamo otvaranje Sportskih igara mladih. Ovo je prilika da okupimo mlade ljude, da ih usmjerimo ka sportu, druženju i zdravim životnim navikama. Svima želim mnogo uspjeha, ali prije svega da uživaju u Brčkom”, poručio je Milić.

Izvor: Promo/Sportske igre mladih

Predsjednik Organizacionog odbora Plazma Sportskih igara mladih BiH, Haris Deliahmetović, zahvalio se svim partnerima, institucijama i prijateljima Igara koji godinama podržavaju ovu najveću sportsko-edukativnu manifestaciju za djecu i mlade, a posebne riječi zahvalnosti uputio je najmlađima zbog kojih Igre i postoje.

“Hvala svim dječacima i djevojčicama koji svojim osmijesima, energijom i sportskim duhom čine Sportske igre mladih posebnim. Želim da uživite u svakom trenutku, steknete nova prijateljstva i ponesete najljepše uspomene iz ove sezone”, kazao je Haris Deliahmetović.

Ovogodišnje Svečano otvaranje realizovano je uz podršku kompanije Gorenje, generalnog partnera otvaranja, koja potvrđuje svoju posvećenost podršci sportu, mladima i zajednici. Poseban doprinos atmosferi dali su i sadržaji pripremljeni za posjetioce, koji su tokom cijelog događaja imali priliku učestvovati u interaktivnim aktivacijama, od digitalnog kviza na totemu, koji je kroz zabavna pitanja i takmičarski duh uključio posjetioce svih uzrasta, preko fudbalskog izazova preciznosti na posebno označenim metama, pa sve do jednostavnih i zabavnih igara za najmlađe poput X/O igre, koje su dodatno obogatile program i unijele dodatnu dinamiku u sam događaj.

“Ponosni smo što smo ove godine sponzori Svečanog otvaranja Igara u Brčkom. Gorenje iza sebe ima 70 godina tradicije, ali ono što je naša tajna vrijednost jeste da podržavamo djecu, porodice te životne vrijednosti kao što su obrazovanje i sport u cijeloj BiH” istakla je Elma Alibegović Nemer, brend menadžerica kompanije Gorenje.

Poseban značaj ovogodišnjem otvaranju dao je i dolazak jednog od najuspješnijih bosanskohercegovačkih atletičara, Amela Tuke, koji je svojim prisustvom pružio podršku najmlađima i još jednom potvrdio važnost sporta kao pokretača pozitivnih vrijednosti u društvu.

Prisutnima se obratila i Sanela Prelić, marketing menadžerica kompanije Bambi a.d., koja je istakla važnost jednakih prilika za svu djecu u sportu, naglašavajući da sport treba biti prostor u kojem svako dijete ima mogućnost da učestvuje, razvija svoje potencijale i ostvaruje svoje snove.

“Sport nas kroz igru uči o jako važnim vrijednostima koje su nam bitne kroz život. Uči nas da vjerujemo u sebe, podržavamo druge i uči nas da je timska igra najvažnija. Zato mi je posebno drago što kroz Plazma Sportske igre mladih možemo da pošaljemo jednu važnu poruku, a to je da igru ne zanima ko si, ona samo želi da se igra”, kazala je Sanela Prelić.

O značaju partnerstva i podrške najmlađima govorio je i predstavnik kompanije m:tel, koja već petu godinu zaredom stoji uz Plazma Sportske igre mladih kao jedan od ključnih partnera.

„Plazma Sportske igre mladih posmatramo kao izuzetno značajan projekat za djecu i mlade koji ih od najranijeg uzrasta uči pravim životnim vrijednostima. Zadovoljstvo nam je što je kompanija m:tel već dugi niz godina partner Igara i što upravo iz Brčkog započinjemo aktivnosti 16. sezone“, izjavio je Stefan Ličina, šef Službe za odnose s javnošću kompanije m:tel.

Predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH, Damir Bulčević, u svom obraćanju naglasio je važnost ovakvih manifestacija za promociju sporta, zajedništva i pozitivnih društvenih vrijednosti među mladima.

„Drago mi je da danas u Brčko distriktu BiH imamo Sportske igre mladih i veliki broj djece i mladih koji kroz sport uče da nije uvijek najvažnije pobijediti, već učestvovati, družiti se i razvijati sportski duh. Vjerujem da će svi učesnici iz Brčkog ponijeti lijepe uspomene, a da ćemo kao domaćini pokazati da je Brčko grad sporta i da mladi ljudi u našem gradu vole sport“, poručio je Bulčević.

Izvor: Promo/Sportske igre mladih

Ceremoniju su uljepšali freestyle performans Samira Salčina, nastup Mirsada Abdagića Kike, kao i scenski i zabavni sadržaji koji su dodatno obogatili atmosferu i oduševili prisutne.

Posebnu pažnju privukle su video poruke Edina Džeke, Luke Modrića, Nemanje Matića, Šime Vrsaljka, Aleksandra Kolarova i Glenna Micallefa koji su poslali podršku najmlađim česnicima.

Među prisutnima bila je i Elmira Lalić, direktorica marketinga i komunikacija Sparkasse Bank BiH, koja je istakla značaj sporta u razvoju mladih generacija i vrijednosti koje Igre promovišu.

„Igre već 16 godina pokazuju da se kroz sport, druženje i igru može graditi društvo koje je povezanije, održivije i optimističnije. Upravo su to vrijednosti koje i mi u Sparkasse banci dijelimo, zbog čega smo izuzetno sretni što smo od ove godine partner Sportskih igara mladih“, poručila je Lalić.

Svečani trenutak otvaranja obilježilo je paljenje SIM plamena prijateljstva, koji su zajedno zapalili Adna Merdanović, jedna od najuspješnijih košarkašica Brčkog, Amel Tuka te predstavnici osnovnih škola iz Brčkog, čime je i zvanično proglašena otvorenom 16. sezona Plazma Sportskih igara mladih u Bosni i Hercegovini.

Nakon svečanog dijela, u večernjim satima, održan je i koncert Tropico Banda koji je upotpunio dan posvećen sportu, mladosti i zabavi.

(MONDO)