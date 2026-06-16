Partizan dobio pozivnicu za EHF Ligu šampiona!

Rukometaši Partizana nakon impresivne sezone dobili pozivnicu da igraju Ligu šampiona, najjače takmičenje u Evropi.

Izvor: MN PRESS

Najavljeno je prije desetak dana da bi rukometni klub Partizan mogao da se nađe u eliti, nakon što mu EHF dodijeli specijalnu pozivnicu za Ligu šampiona, a čini se da će to upravo to biti slučaj pred početak nove rukometne sezone. To znači da će se rukometna Liga šampiona nakon 15 godina vratiti u Beograd!

Kako prenosi "Mozzart Sport", EHF je odlučio da specijalnu pozivnicu dodijeli Partizanu, ali će crno-bijeli morati da budu oprezni tokom cijele sezone. Partizan ima gomilu "grijehova iz prošlosti", prekide na međunarodnoj sceni, navijačke ispade koji nisu prihvatljivi na rukometnim mečevima, pa čak i prekid drugog meča finalne serije nedavno završenog domaćeg prvenstva. Zbog toga bi moglo da mu zaprijeti i izbacivanje iz Evrope, ukoliko se incidenti nastave u Ligi šampiona, protiv najboljih klubova na kontinentu.

Naravno, u Partizanu će morati da paze da do toga ne dođe. Šansa koju dobijaju ne pruža se tako često, a čemu govori i podatak da čak 15 godina nismo gledali najbolje evropske klubove u Srbiji. Moraće crno-bijeli da misle i o dvorani u kojoj će nastupati - Banjica i Šumice ne ispunjavaju uslove, Beogradska arena je prevelika i popunjena košarkaškim mečevima, pa kao najbolje (možda i jedino) rješenje ostaje Pionir, odnosno hala "Aleksandar Nikolić". Posljednji put kada je igrao u Ligi šampiona, Partizan je bio domaćin u Nišu - bilo je to u sezoni 2022/23.

Ko će igrati za Partizan u Ligi šampiona?

Partizan je u prethodnoj sezoni osvojio čak četiri trofeja i ona se smatra jednom od najuspješnijih u klupskoj istoriji, jer su crno-bijeli u potpunosti preuzeli primat na domaćoj sceni. Zbog toga ne čudi što će dio igračkog kadra ostati nepromijenjen. Iz prošle sezone ostaju golman Andrej Trnavac, kapiten i lijevo krilo Mladen Šotić, pivotmeni Ivan Mićić i Petar Ivanić, bekovi Aljoša Damjanović, Nikola Crnoglavac i Rus Sergej Ivanov i desno krilo Lazar Anđelković.

Kao velika pojačanja za novu sezonu stigli su iskusni Ilija Abutović, defanzivni specijalac koji je godinama bio stub reprezentacije, zatim bek Miloš Kos kao jedan od najtalentovanijih igrača na ovim prostorima i dvojac šabačke Metaloplastike - desni bek Brana Mirković i desno krilo Milija Papović.

Stigla su i petorica inostranih rukometaša. Bjelorus Vladislav Kuleš iz Melsungena, najbolji izraelski rukometaš, srednji bek Joav Lumbroso iz Dinamo Bukurešta, nekadašnji španski reprezentativac, levo krilo Migel Sančez Migaljon iz Benfike, austrijski reprezentativac, robusni pivotmen Tobijas Vagner iz Limoža i najnovija akvizicija, bosanskohercegovački reprezentativac, golman Bekir Čordalija iz Kjelcea. Sve njih pokušaće da ukombinuje Raul Gonzales, selektor seniorske reprezentacije Srbije.

Što se tiče odlazaka, naredne sezone u Partizanu neće biti Nikole Zečevića (Ohrid), Veljka Popovića (Balatonfüredi), Mihe Kotara (Eurofarm Pelister), Livijua Kabe i Gabrijela Ilije (obojica Konstanca), Vladimira Jevtića (Metaloplastika), Nikole Zorića (Dinamo Pančevo), a nove klubove traže Marko Nikolić i Strahinja Stanković.