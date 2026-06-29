logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rafael Nadal: "Znam ja dobro zašto Novak Đoković još igra tenis"

Rafael Nadal: "Znam ja dobro zašto Novak Đoković još igra tenis"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Dok se cijeli svijet pita, Rafael Nadal riješio misteriju - zašto Novak Đoković još igra tenis?

rafael nadal znam zasto novak djokovic jos igra tenis Izvor: YouTube/CNBC Television/Wimbledon/Screenshot

Novak Đoković ima 39 godina i osvojio je već odavno sve što se može osvojiti, ali ne odustaje od tenisa. Tako će već danas krenuti u pohod na svoj osmi pehar na Vimbldonu, ukupno 25. grend slem, dok "eksperti" nastavljaju da nagađaju do kada će igrati tenis i zašto ga i dalje "vozi" taj osjećaj na terenu.

To ipak mogu da razumiju samo najveći šampioni i zato je Rafael Nadal u posljednjem intervjuu za američki "CNBC" rekao da shvata zašto Đoković i dalje igra - to je samo zbog strasti, ne zbog jurenja nekih rekorda.

"Novak Đoković je i dalje ovdje zato što voli ovaj sport i zato što i dalje osjeća strast prema takmičenju. Dok god bude imao tu motivaciju i dok ga tijelo bude služilo, imaće priliku da se bori za najveće turnire. Ono što je postigao je nevjerovatno. Svi smo pomjerili granice svojih karijera, a on to i dalje radi", rekao je Rafael Nadal.

"Kada neko osvoji toliko toga koliko smo mi osvojili, jedini razlog da nastavi jeste to što i dalje uživa u takmičenju i vjeruje da može da ostane konkurentan", bez ikakvog ustezanja je objasnio Španac.

Hvalio je Nadal i novu generaciju tenisera, Sinera i Alkaraza koji dominiraju već dve sezone, ističući da imaju potencijal da donesu nešto novo tenisu: "Obojica su izvanredni igrači, sa različitim stilovima igre i različitim ličnostima. To uvijek pomaže ljudima da se poistovete sa jednim ili drugim od njih, a sport čini mnogo zanimljivijim", naglasio je Nadal i dodao da dosta toga zavisi i od njihovog napretka u narednim sezonama, odnosno toga da li će ih tijelo slušati.

Šta čeka Novaka na Vimbldonu?

Iako je Vilander vidio najveću opasnost u prva dva kola, zapravo se ona nalazi na samom kraju jer je Đoković u dijelu žrijeba gdje je aktuelni finalista Janik Siner. Evo kako izgleda potencijalni žrijeb:

  • 1. kolo - Vu
  • 2. kolo - Cicipas
  • 3. kolo - Rinderkneš
  • 4. kolo - Rubljov
  • četvrtfinale - Ože-Alijasim
  • polufinale - Siner
  • finale - Zverev

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:23
Arina Sabalenka i Novak Đoković na Vimbldonu
Izvor: Instagram/Wimbledon
Izvor: Instagram/Wimbledon

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Rafael Nadal Vimbldon

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC