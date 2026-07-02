Kecmanović "pakuje kofere" na Vimbldonu: Poslije poraza od Sinera stiglo saopštenje

Miomir Kecmanović i Džejms Dakvord neće učestvovati u dublu na Vimbldonu

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Miomir Kecmanović neće nastaviti takmičenje na Vimbldonu. Ispao je u singlu od Janika Sinera poslije pet setova, pa je stigla iznenađujuća vest da je došlo do povlačenja iz dubla. Neće se pojaviti u igri parova sa Džejmsom Dakvortom (Australija).

"Kecmanović i Dakvort su se povukli sa turnira, zamijeniće ih meksički tandem Ivan Liutarevič/Migel Rejes-Varela", stoji u obrazloženju Vimbldona.

Nema nikakvih informacija o tome ko je povrijeđen i da li je problem sa Kecmanovićem ili sa Dakvortom. Zanimljivo je da su njihovi protivnici Francuzi Benžaman Bonzi i Artur Rinderkneš takođe odlučili da se povuku. Bonzi je povrijeđen, pa će njih zamijeniti Bendžamin Kitej (Amerika) i Metju Romios (Australija). Inače, Rinderkneš je sljedeći rival Novaka Đokovića u singlu.

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