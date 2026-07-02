"Zašto igra za Ameriku, a ne za Srbiju kad već voli Đokovića": Iva na žestokom udaru zbog Novaka

Američku teniserku srpskog porijekla Ivu Jović napadaju jer otvoreno navija za Novaka Đokovića.

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Iva Jović je sadašnjost i budućnost svjetskog tenisa. Rođena je 6. decembra 2007. godine i krajem godine će proslaviti 19. rođendan. Već je 16. na svijetu i ima igru za mnogo više. Koliko može da dogura to još niko ne zna, ali joj prognoziraju dosta uspjeha. Međutim, ima i onih koji je napadaju.

Tako je jedna objava na društvenim mrežama podigla buru i izazvala dosta komentara. Iva nikada nije krila da joj je Novak Đoković idol, da joj mnogo pomaže i da joj znači svaki savjet koji dobije od najvećeg ikada. Tako je i prije njegovog meča sa Stefanosom Cicipasom javno rekla da navija za njega i da mu želi pobjedu. Nije se to dopalo svima.

"Zašto igra za Ameriku umjesto za Srbiju ako joj je već Đoković idol?", stoji u objavi na Tviteru koja je izazvala dosta polemike.

Da li je to napisao samo da bi privukao pažnju ili zaista tako misli nije poznato, ali jeste pokrenuo lavinu komentara. Većina ljudi ga je pitala kakve to veze ima i naglasilo da je djevojka rođena i da živi u Americi i da je potpuno normalno da ima uzore iz drugih zemalja.

Iva Jović ima srpske korijene

why is she playing for USA instead of Serbia if Djokovic is her idol ???https://t.co/shDUqU3obd — (@RamoFootball)July 1, 2026

Iva Jović je rođena u Kaliforniji i tamo je odrasla. Igra pod američkom zastavom što je, nažalost loša vijest za Srbiju. Ali, ima srpske korijene i to ne krije.

Njen otac Bojan je rođen u Leskovcu dok je majka Jelena iz Splita. Kada je bila mala često je bila u Srbiji i provodila po nekoliko mjeseci i u Beogradu i Leskovcu. Ako se u Americi protive, slobodno može da dođe i da igra pod srpskom zastavom.