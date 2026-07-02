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Novak Đoković digao glas: "Ovo prelazi sve granice ukusa, šta je sljedeće?"

Novak Đoković digao glas: "Ovo prelazi sve granice ukusa, šta je sljedeće?"

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Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković progovorio je o velikom problemu sa kojim se suočavaju profesionalni sportisti.

Novak Đoković o privatnosti tenisera Izvor: Wimbledon/Youtube/Printscreen

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković je u profesionalnom sportu već dvije decenije i kaže da se situacija u bijelom sportu drastično promijenila otkad je stupio na najveću scenu. Sport je generalno više okrenut profitu, igrači imaju sve manje privatnosti i smatra da se na nekim turnirima prevazilaze sve granice.

Prema njegovim riječima, mnogo je zahtevniji biti teniser danas, u odnosu na vremensku distancu od 20 godina.

"Vjerujem da je tako i u drugim sportovima, ali mogu stručno da pričam samo o tenisu. U poređenju sa onim od prije 20 godina, a kamoli 30, 40 ili 50, tenis je danas mnogo zahtevniji i fizički i mentalno. Sve te komponente van terena izuzetno su važne za modernog tenisera. Teško je potpuno se isključiti iz svega što se dešava van terena jer je to sastavni dio industrije i sporta čiji si dio", rekao je Novak Đoković poslije pobjede protiv Stefanosa Cicipas u drugom kolu Vimbldona.

Novak je jedan od najglasnijih kada je u pitanju privatnost tenisera i kaže da se često prelazi granica ukusa. Ipak, sa tim profesionalni teniseri moraju da se nose.

"Danas ti je kamera u licu svaki dan. To ranije nije bio slučaj. Sada imamo kamere u teretani… Očekujem ih i u tušu… Stvarno ne znam, kao u ‘Velikom bratu’. Po mom mišljenju, na nekim turnirima prelazi se granica ukusa i odmjerenosti. Ali ako želiš da učestvuješ na turniru, moraš da prihvatiš da je tako. Verovatno to privlači pažnju i povećava popularnost sporta i tenisera".

Uticaj društvenih mreža

Uticaj društvenih mreža je veliki, što se najviše odražava na karijere mladih sportista. "Ti danas nisi samo teniser. Ti si brend, javna ličnost koja mora da zna kako da se ponaša, kako da priča i kako da se postavlja u situacijama van terena. To može da ti donese mnoge koristi kada gradiš svoj sistem, brend i legat jer je važno razmišljati i o budućnosti. Ali može i da ti oduzme mnogo energije ako nisi okružen dobrim ljudima i ako nisi spreman za sve to", kaže Novak i dodaje:

"Danas, uz društvene mreže i izloženost milijardi informacija svakog dana, mladi teniseri još nisu psihički i emotivno sazreli. Zato mnogi imaju psihološke probleme. O tome je počelo malo više da se priča, ali i dalje nedovoljno."

Ipak, Novak kaže da je privilegija baviti se sportom i imati uticaj koji on ima na nove generacije. "Kada pričamo iz perspektive sporta, naravno da imamo sve te izazove. Ali ako stvari stavimo u širu perspektivu, o kakvim pritiscima mi možemo da pričamo? Mi smo privilegovani što smo ovde i imamo nevjerovatnu sreću da se bavimo ovim sportom. Zato je nezahvalno kukati i tražiti saosjećanje kada ljudi širom svijeta umiru od gladi ili u ratovima, dok mi razgovaramo. Važno je staviti stvari u širu perspektivu da bi čovjek smirio sebe i svoj um", zaključuje Đoković.

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Novak Đoković Tenis

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