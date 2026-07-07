ŽOK Borac će debitovati u Evropi! Crveno-plave prijavljene za učešće u Čelendž kupu

Banjalučki klub će dobiti prvu šansu da se predstavi na međunarodnoj sceni.

Izvor: Facebook/ŽOK Borac

Ženski odbojkaški klub Borac igraće u predstojećoj sezoni u evropskim takmičenjima!

Banjalučanke su u proploj takmičarskoj godini, pod trenerskom komandom Dušana Kuzmanovića, zauzele treće mjesto, iza Centra ORT i Gacka. Sastale su se tako sa šestoplasiranim Igmanom u četvrtfinalnoj fazi plej-ofa, u kojoj nisu bile uspješne, ali će zahvaljujući odličnom rezultatu u "regularnom" dijelu sezone nastupiti u Čelendž kupu.

"Preponosni smo na ovaj podvig, na sve igrače i trenere koji su bili zaslužni za ovaj uspjeh.

Nadamo se da je ovo samo početak i da će izlazak u Evropu biti praksa svake naredne sezone, a ovim putem želimo istaći da ćemo dati sve od sebe da predstavimo naš klub, naš grad, našu ligu u najboljem svjetlu", istaknuto je iz kluba, koji će tako dobiti priliku da debituje u međunarodnim takmičenjima.

Žrijeb će biti obavljen 15. jula u 12.00 časova u Luksemburgu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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