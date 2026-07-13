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Federer 2003, pa Siner 2026: Nestvaran rekord Italijana, ušao u istoriju Vimbldona

Federer 2003, pa Siner 2026: Nestvaran rekord Italijana, ušao u istoriju Vimbldona

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Janik Siner ima dvije vezane titule na Vimbldonu i već prijeti da ugrozi mnoge velike rekorde Novaka Đokovića i Rodžera Federera.

Federer 2003, pa Siner 2026: Nestvaran rekord Italijana, ušao u istoriju Vimbldona Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Italijan Janik Siner ispisao je istoriju na Vimbldonu. Uspio je da odbrani tiulu izvojevanu prošle sezone i usput izjednači dostignuće Rodžera Federera iz 2003. godine. Prvi teniser svijeta je osvojio pehar na londonskom slemu bez izgubljenog servisa u polufinalu i finalu. Ova statistika dovoljno govori koliko je Siner radio na servisu u proteklih godina dana i on je postao njegovo najubojitije oružje.

Italijan je u polufinalu pobijedio sedmostrukog šampiona Vimbldona Novaka Đokovića koji je tokom čitavog susreta imao samo jednu brejk loptu, i nije uspio da je iskoristi. Ista priča se ponovila i u finalu protiv Zvereva.

Ništa slično se nije dogodilo od 2003. godine, kada je Rodžer Federer osvojio prvu od svojih osam titula na Vimbldonu. Taj turnir je označio početak dominacije Švajcarcaa londonskoj travi, a sada je Siner izjednačio jedan od najznačajnijih rekorda.

Još jedno impresivno dostignuće

Siner je osvojio petu grend slem titulu u karijeri, a ujedno je stigao do famozne brojke od 100 pobjeda na najvećim turnirima i tako se "vinuo" među velikane.

Siner je do 100. pobjede stigao sa 24 godine i 330 dana i tako je postao osmi najmlađi igrač u istoriji kome je to pošlo za rukom. Prije njega su to uspjeli Bjorn Borg, Boris Beker, Mats Vilander, Rafael Nadal, Novak Đoković, Pit Sampras i Rodžer Federer. Takođe, Italijan je ovog ponedjeljka počeo 80. nedjelju na čelu ATP liste i stigao do 10. pozicije na vječnoj listi po ovom parametru.

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00:33
Janik Siner se nije poklonio princezi od Velsa
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

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Janik Siner Mundijal 2026

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