Trener Janika Sinera nakon Vimbldona: "Medicinski izvještaji? Neću o tome da pričam"

Poslije titule na Vimbldonu trener Janika Sinera Daren Kejhil odbio je da priča o njegovim medicinskim izvještajima.

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Janik Siner stigao je do pete grend slem titule u karijeri. Odbranio je trofej na Vimbldonu i pobijedio Sašu Zvereva poslije velike borbe u četiri seta - 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4. Kao što protokol nalaže poslije italijanskog tenisera na konferenciji su se pojavili i njegovi treneri Daren Kehjil i Simone Vanjoci. Detaljno su pričali o svom igraču, mada je mnogo više pitanja dobio australijski stručnjak.

"Mislim da ovaj turnir nije ništa važniji od bilo kog drugog grend slema. Ima mnogo stvari na kojima smo radili u prethodnih šest mjeseci. Prvo u Australiji gdje mislim da je igrao veoma dobro. Pobijedio ga je u polufinalu bolji igrač, čovjek koji je iskoristio svoje šanse i igrao sjajan tenis - Novak Đoković", počeo je Kejhil.

Zanimljivo je da mu je dva seta na Vimbldonu uzeo samo jedan čovjek ove sezone - Miomir Kecmanović. U prvom kolu.

"Onda je ovdje imao pravi izazov u prvom kolu, dobio je meč u pet setova i to je bilo važno za samopouzdanje. Vidjeli ste šta se desilo u Parizu, dese se ponekad stvari koje ne možete da objasnite. Išli smo na razne testove, napravili promjene u pripremi za vrele dane i visoke temperature. U Parizu i dalje ne znamo šta se desilo i nemamo odgovor na to. Mada to pokazuje i kakav je Janik igrač, dobio je udarac u stomak, podigao se i naporno radio da bi uzeo titulu. Stigli smo u London 12 dana ranije, nismo igrali turnire i znali smo da će prvi mečevi biti teži zbog toga.

Neprijatno pitanje i odgovor za izbjegavanje

Uslijedilo je neprijatno pitanje novinara koje je Daren pokušao da izbjegne. Pitali su ga šta se to promijenilo između Pariza i Londona, pošto je Sineru pozlilo na Rolan Garosu i kako su donijeli odluku o stvarima na kojima treba da rade prije Vimbldona?

"O njegovim ljekarskim nalazima nećemo da pričamo, to je privatna stvar. Morali smo da napravimo male promjene, ništa specijalno. Možda ste primijetili tokom mečeva, poslije setova da zna da ode do toaleta, da uđe u prostoriju sa klimom, da se presvuče. Ulazi u tu rutinu za mečeve koji se igraju po visokim temperaturama kako bi uradio sve da bude potpuno spreman. Pričamo o momku koji je odrastao na sjeveru Italije, imao je snijeg sa Alpa, vrućine su nešto što na njega utiče drugačije od većine ljudi. Što više vremena provodi na takvim temperaturama, biće sve bolji. Vidjeli ste to i na Vimbldonu."

"Vidjeli ste šta je radila zlatna generacija tenisa"

Na pitanje da li vidi stvari kod Sinera koje mora da unaprijedi i koji su to detalji se prvo nasmijao, pa napravio poređenje sa "velikom četvorkom".

"Jedna od sjajnih stvari sa zlatnom generacijom je ta da smo gledali Novaka, Rodžera, Rafu i Endija kako kroz godine napreduju i kako njihova igra evoluira, nikada nije prestalo. Nikada nisu prestali da rade na sebi i gurali su jedni druge. Saša recimo igra drugačiji stil tenisa protiv Janika, znamo da Siner mora da unaprijedi neke stvari. Alkaraz će da se vrati još jači sigurno, Janik ima 24 godine i pred njim je duga i uspješna karijera, ima stvari na kojima mora da radi i to je nešto na čemu Simone i ja moramo da radimo sa njim."

Na kraju su Kejhila pitali i da ima opklada sa Sinerom kao prošle godine kada je izgubio opkladu i ostao njegov trener.

"Nema opklada ove godine. Ostajem do kraja 2026. godine i onda ćemo vidjeti. Rekao sam i prošle godine da je naša saradnja završena, pa sam se predomislio. Vidjećemo šta će biti na kraju godine. Pričaćemo", zaključio je Kejhil i tako ostavio prostor za nastavak saradnje i dogodine.

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(MONDO)