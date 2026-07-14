Otac šampionke Vimbldona rasplakao svijet: "Dotakli smo dno, ali smo vjerovali u nju"

Nova šampionka Vimbldona Linda Noskova ima životnu priču vrijednu pažnje. Njen otac Drahoš Nosek otkrio je mukotrpan rad svoje ćerke, kao i porodične detalje koji su je oblikovali

Izvor: TOLGA AKMEN/EPA

Tenis je dobio novu šampionku Vimbldona. Linda Noskova (21), takoreći, preko noći je postala velika zvijezda "bijelog sporta". I ne samo zbog onoga što je pokazala na terenu, već i zbog karakteristične životne priče, zaista je važno čuti kako se Čehinja probila do samog svetskog vrha. Za detalje je bio zadužen njen otac Drahoš Nosek (70), koji je u razgovoru za "iSport" oktrio kako je izgledao trnovit put njegove mezimice.

"Bože, to je priča za knjigu. Od potpunog dna do samog vrha. Kada smo krenuli, praktično nismo imali ni za hranu ni za stanovanje. Supruga i ja smo tada iza sebe ostavili prethodne brakove, svu imovinu prepustili drugima i krenuli ispočetka. Kada se Linda rodila, svakog mjeseca sam bio u minusu tri hiljade. Supruga nije imala ništa, ja sam radio kao dispečer, a morao sam i da skupljam staro gvožđe kako bismo uopšte preživjeli."

"Situacija se popravila tek kada su mi preminuli roditelji, kada smo prodali njihovu kuću i kada sam uspio da vratim dugove. Tek tada smo mogli da kupimo automobil i počnemo normalnije da funkcionišemo. Do tada sam kao željezničar imao besplatnu kartu, pa smo vozom išli u Prag i sve četvoro spavali na stanici za 500 kruna."

"Sjećam se da je tada igrala ćerka jednog policajca, pa onda naša Linda. Svi ostali su imali bogate očeve koji su sve plaćali i majke koje su putovale sa njima. Ono što smo nas dvoje radili... Bilo je zaista teško. Dotakli smo dno, ali smo uradili sve što je bilo potrebno da joj omogućimo da se bavi tenisom."

"Supruga i ja smo dali apsolutno sve od sebe. Bilo je to pet ili šest godina u kojima smo Lindi pružali sve što smo imali. Kad se danas sjetim svega, prođu me trnci, jer je moja žena uložila sto odsto sebe u to. Mnogo mi je žao što više nije ovdje sa nama, ali život nekada donese i takve stvari."

Ivana, majka nove šampionke Vimbldona, preminula je prije dvije godine. "Nije mi bilo lako. Izgubio sam suprugu i nije bilo jednostavno smisliti kako nastaviti dalje. Ali Linda je bila jedan od razloga koji su me držali i davali mi snagu da nastavim."

Linda nije kao ostali sportisti

Kako će osvajanje Vimbldona uticati na Čehinju? "Ona će to iznijeti. Nije tip osobe koja će odmah pomisliti da je najbolja na svijetu. Ima zdrav razum i čvrsto stoji na zemlji. Na jesen planira neku novu avanturu van tenisa. Mislim da želi da skače sa tornja, pomaže ljudima u Africi ili nešto slično... Meni se to dopada, jer ima širok pogled na život.“

A, kad je u pitanju budućnost u tenisu... "Nema potrebe sada mnogo pričati o tome. Dovoljna je jedna povreda ili neka životna promjena i sve može da se promijeni. Ozbiljno, nema smisla unapred praviti velike planove. Ići ćemo korak po korak. Ona sada živi sama u Pržerovu, ali uvijek rado dođe kod nas na Valašsko. Okupimo se cela porodica i to je ono najvažnije. Meni je već 70 godina, u penziji sam i ovo mi je sasvim dovoljno za sreću.", zaključio je otac nove šampionke Vimbldona.