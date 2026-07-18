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Srušen rekord star skoro 30 godina!

Srušen rekord star skoro 30 godina!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Britanski atletičar Džoš Ker oborio je rekord star skoro 30 godina na mitingu Dijamantske lige u Londonu

Britanski atletičar Džoš Ker oborio je rekord star skoro 30 godina Izvor: NEIL HALL/EPA

Britanski atletičar Džoš Ker ispisao je istoriju na mitingu Dijamantske lige u Londonu, pošto je postavio novi svjetski rekord u trci na jednu milju. On je dionicu dugu 1.609 metara pretrčao za nevjerovatnih 3:42,66 minuta.

Aktuelni olimpijski vicešampion i svjetski prvak iz 2023. na 1.500 metara tako je nadmašio rekord koji je punih 27 godina bio u vlasništvu jedne od najvećih legendi atletike Marokanca Hišama El Geruža. Ker, koji ima 28 godina i jedva da je bio rođen kad je rekord postavljen, istrčao je milju čak 47 stotinki brže od prethodnog najboljeg rezultata. El Geruž je rekord postavio davne 1999. godine u Rimu, kada je kroz cilj prošao u vremenu 3:43,13 minuta.

Britanac je ovim rezultatom još jednom potvrdio status jednog od najboljih srednjeprugaša današnjice i zauzeo posebno mjesto u istoriji atletike. Ono što ovaj rezultat čini još impresivnijim jeste način na koji je Džoš Ker stigao do istorijskog dostignuća. Britanac je od samog početka pratio ritam vodiča trke, ali je u završnici morao sam da iznese najveći teret i potvrdi da je spreman za rekord.

Amerikanac Jared Naguzi dugo je uspjevao da prati tempo, ali kada su "zečevi" završili svoj posao, Ker je pojačao ritam i u posljednjim stotinama metara potpuno se odvojio od konkurencije. Kroz cilj je prošao u istorijskom vremenu, dok je Naguzi zauzeo drugo mjesto sa 3:45,69, a treći je bio Britanac Džejk Hejvord, koji je istrčao lični rekord od 3:46,73.

Novi svketski rekord nije bio samo plod idealnih uslova i dobro organizovane trke, već proke svega dokaz Kerove vrhunske forme. U Londonu je pokazao da je trenutno najbolji miljaš na svijetu i čovjek koji je uspio da pomjeri granicu za koju se gotovo tri decenije verovalo da će teško biti dostignuta.

Tagovi

Dijamantska liga

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