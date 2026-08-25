Brazilac koji je šokirao Đokovića neće igrati US open: "Nije mi bilo lako"

Brazilski teniser Žoao Finseka povukao se sa US opena

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Mladi brazilski teniser Žoao Fonseka odustao je od učešća na US openu, a o odluci je na društvenim mrežama obavijestio navijače. Posljednji put kad je izašao na teren bilo je u drugom kolu Sinsinatija, tad je savladao Botika van de Zandshulpa, ali je u trećem kolu bez borbe predao meč Kristoferu O'Konelu.

"Zdravo svima. Želio sam da vas obavijestim o novostima", započeo je Fonseka.

"Nakon što sam obavio preglede i započeo liječenje zbog problema sa stomakom, postalo je jasno meni i mom timu da mi je potrebno još vremena za potpuni oporavak kako bih mogao da se takmičim na najvišem nivou. Nažalost, to znači da neću moći da nastupim na US openu. Nije mi bilo lako da donesem ovu odluku, jer je to veoma poseban turnir za mene. Nastavićemo naporno da radimo kako bih se što pre vratio na teren.

Veoma sam zahvalan na svim porukama podrške, kao i na rođendanskim čestitkama. Hvala vam", zaključio je mladi Brazilac.

Žoao Fonseka srpskoj javnosti posebno je poznat jer je u prvom i jedinom susretu sa Novakom Đokovićem bio bolji od srpskog tenisera. Bilo je to ne tako davno, na Rolan Garosu ove godine, kad je najbolji svih vremena imao otvoren put do 25. titule, ali je u trećem kolu zastao jer je poslije velike borbe i pet setova mladi Brazilac bio bolji od njega.