Mia Ristić blista na US openu: Pobjeda karijere za srpski biser

Srpska teniserka Mia Ristić ostvarila je prvu pobjedu na grend slemu

Izvor: Vladimir Vasic/ATAIMAGES

Boranka Mia Ristić je u prvom kolu kvalifikacija za US open bila bolja od Ajne Akli iz Sjedinjenih Američkih Država. Srpska teniserka slavila je poslije dva sata i 18 minuta borbe 6:3, 1:6, 6:4.

Iako rezultat iz prvog seta nagovještava da je posao za Ristićevu bio lak, nije bilo baš tako. Amerikanka je srpsku teniserku dobrano namučila već u prvom gemu koji se igrao na razliku, ali je Mia pokazala karakter i povela 1:0. Igralo se gem za gem dok igračica iz Srbije nije stigla do brejka, u još jednom maratonskom gemu, ali je Mia uspjela da iskoristi drugu brejk šansu i povede 3:1. Iako su u nastavku razmijenile brejkove, razlika koju je Mia napravila bila je dovoljna da joj osigura mirnu završnicu prvog seta.

Drugi, znatno kraći, završen je u korist Amerikanke. U ranoj fazi je stigla do brejka, nismo imali priliku da gledamo maratonske gemove kao što je to bilo u prvom setu, pa kao da je Mia sebi "kupovala vrijeme" za najvažniji trenutak meča.

Na kraju se isplatilo. Igralo se neizvjesno, gem za gem i bez prilika da bilo koja od igračica dođe do brejka. Tako je bilo sve do rezultata 4:3 za Srpkinju, a onda je Mia imala priliku i povela 40:15, ali je Amerikanka uspjela da sačuva servis i održi napetost. Sjajan gem je bio onaj posljednji, u kojem srpska teniserka nije dozvolila nijedan poen Akli na svom servisu, već je sa 40:0 i brejkom obezbijedila plasman u drugo kolo kvalifikacija.

Mia je do kvalifikacija za US open stigla u samoj završnici, srpska teniserka je blistala posljednjih sedmica, kad je u dvije od tri sedmice osvojila dvije titule iz kategorije 75k na Fjučers turu. Da je u najboljoj formi dosad svjedoči i činjenica da je ostvarila najveću pobjedu u karijeri, ujedno prvu na grend slemovima.