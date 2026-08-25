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Rafael Hodar je teniska senzacija: Pretekao Đokovića, Federera i Nadala i ne namjerava da stane

Rafael Hodar je teniska senzacija: Pretekao Đokovića, Federera i Nadala i ne namjerava da stane

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Španski teniser Rafael Hodar postao je nova nada svjetskog tenisa zbog sjajnih rezultata koje niže u posljednje vrijeme

Rafael Hodar nova senzacija 11 na ATP listi Izvor: Wally Nell / Zuma Press / Profimedia

Španski teniser Rafael Hodar ima svega 19 godina i već je viđen kao velika svjetska teniska zvijezda. Rezultati koje ostvaruje smeštaju ga rame uz rame sa teniserima moderne ere, a to što je 11. teniser svijeta definitivno nije slučajnost, pa na US open stiže sa velikim ambicijama.

Hodar je nizao dobre rezultate, stigao je do finala turnira u Vašingtonu, a onda i do finala mastersa u Montrealu. Igrao je i u Sinsinatiju, ali je zastao u osmini finala, gdje je Flavio Koboli slavio. Ono što je najzanimljivije jeste da je u prvih 50 mečeva ostvario 36 pobjeda i 14 poraza, pa je tako uspio da se izjednači sa Hoseom Luisom Klerkom, a posebno je važno istaći da ovakav rezultat u mladim godinama nisu imali igrači koji važe za najbolje na svijetu.

Recimo - Džon Mekinro, Endi Rodik i Andrej Medvedev završili su prvih 50 mečeva sa skorom 34-16. Kad na ovu listu dodamo i zaista velika imena koja u tenisu vedre i oblače ili su to radila, onda dobijamo da su Rafael Nadal i Karlos Alkaras imali po 31 pobjedu i 19 poraza u prvih 50 susreta, dok je Janik Siner bio na 30-20. A Novak Đoković i Rodžer Federer zabilježili su po 27 pobeda i 23 poraza.

I ne samo istorijski gledano, Hodar je među najboljima i u ovom trenutku, pošto zauzima treće mjesto na ATP turu u 2026. sa pomenutim skorom 63-14. Ispred njega su trenutno Aleksander Zverev, koji ima 44 pobjede i 14 poraza, odnosno Janik Siner, koji je 44 puta slavio i svega tri puta bio poražen u 2026.

Kakva je budućnost Hodara?

Španac je trenutno na dobrom putu, trenutno je senzacija, a kontinuitet će mu omogućiti da postane dio odabranog teniskog soja. Možda ćemo imati priliku da ga vidimo na završnom mastersu, pošto je trenutno deveti u trci za mjesto među najboljima. Sama činjenica da je sa 19 godina među 50 najboljih na svijetu jasno nagovještava da nas čekaju veliki mečevi ovog Španca.

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Rafael Hodar Tenis

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