Teške povrede Tadeja Pogačara, morao da se povuče: Slomio ključnu kost i vratni pršljen, a to nije sve

Slovenački biciklista bio prinuđen da završi sezonu zbog veoma teških povreda zadobijenih na trci u Španiji. Propustiće velika takmičenja na jesen

Izvor: Fotoreporter Sirotti Stefano / imago sportfotodienst / Profimedia

Slovenački biciklista Tadej Pogačar (27) završio je sezonu zbog povreda koje je zadobio na trci "Vuelta a Espanja", među kojima je i prelom vratnog pršljenja. Petostruki osvajač Tur de Fransa tako će propustiti Svjetsko prvenstvo krajem septembra u Montrealu, na kojem je trebalo da brani titulu.

Slovenački biciklista doživio je težak pad tokom osme etape Vuelte prošlog mjeseca, u trenutku u kojem je bio ubjedljivo vodeći u generalnom plasmanu. Tom prilikom je polomio ključnu kost, zbog čega je morao na operaciju, a zadobio je i potres mozga, prelom vratnog pršljena i više ogrebotina.

Pogačar je ove godine imao ambiciju da osvoji "Vuelta a Espanju" i tako kompletira kolekciju titula na tri najveće etapne trke. Do sada je jednom slavio na Điru d’Italiji, dok je Tur de Frans osvajao čak pet puta.

"Sada je najvažnije da se oporavim"

Tadej Pogačar, Biciklizam

Izvor: Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Profimedia

"Naravno, ovo nije način na koji sam želio da završim sezonu", rekao je Pogačar u saopštenju koje je objavio njegov tim UAE Tim Emirejts-XRG.

"Sada je najvažnije da se pravilno oporavim i pružim svom tijelu dovoljno vremena da se vrati u potpunosti. Iza mene je sezona sa mnogo posebnih trenutaka i ponosan sam na ono što smo zajedno ostvarili. Sada ću se usredsrediti na oporavak, pružati podršku saigračima od kuće i vratiti se naredne godine spreman za nove izazove."

Pogačar je u oktobru trebalo da učestvuje i na Evropskom prvenstvu u Ljubljani, gdje je trebalo da brani titulu, kao i na Il Lombardiji, posljednjem jednodnevnom Monumentu u sezoni.

U njegovom timu su objasnili da je odluka o pauzi do 2027. godine donijeta da bi Pogačar imao dovoljno vremena za potpuni oporavak, bez unaprijed određenog datuma povratka takmičenjima. Istovremeno, tim je objavio i da je sa svojim najboljim biciklistom dogovorio produžetak saradnje. Novi ugovor važiće do 2032. godine.