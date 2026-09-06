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Pjer Gasli prvi put u karijeri na pol-poziciji: Francuz kreće prvi na Velikoj nagradi Italije u Monci

Pjer Gasli prvi put u karijeri na pol-poziciji: Francuz kreće prvi na Velikoj nagradi Italije u Monci

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor Agencije
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Vozač Alpine Pjer Gasli startovaće danas sa pol-pozicije u predstojećoj trci Formule 1 za Veliku nagradu Italije u Monci, nakon što je u subotu bio najbrži u kvalifikacijama.

Pjer Gasli prvi put u karijeri na pol-poziciji Formule 1 Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Gasli je u posljednjim trenucima kvalifikacija došao do prve pol-pozicije u karijeri rezultatom 1:21,786 minuta.

Sa druge pozicije startovaće vozač Mercedesa Džordž Rasel, koji je bio sporiji za 0,060 sekundi zaostatka, a sa treće Oskar Pjastri iz Meklarena koji je imao 0,180 sekundi zaostatka.

Vozači Ferarija Šarl Lekler i Luis Hamilton zauzeli su četvrto i peto mjesto, a šesti je bio Maks Ferstapen iz Red Bula. Vozač Mercedesa Kimi Antoneli zauzeo je sedmo mjesto, ali će startovati sa začelja zbog kazne u vezi sa motorom.

Iza njega bili su Franko Kolapinto iz Alpina, aktuelni svjetski šampion Lando Noris iz Meklarena i Arvid Lindblad iz Rejsing Bulsa.

Trka za Veliku nagradu Italije vozi se u nedjelju od 15 časova u Monci.

(MONDO, agencije)

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Formula 1

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