"Ovo je ludo, nikad nisam vidio tako nešto": Teodor (16) šokirao sve na US openu, novinari u čudu

Talentovani teniser Teodor Davidov igrao je na US openu, a poznat je kao igrač koji ne koristi bekhend u igri već prebacuje reket iz ruke u ruku i igra samo forhend.

Izvor: Printscreen/X/US Open

Teodor Davidov ima samo 16 godina i već je dospio u žižu teniske javnosti. Ne zbog dobrih rezultata ili osvojenog turnira, već zbog načina na koji igra. Radi se o momku koji ne koristi bekhend u igri, dakle igra samo sa forhendom.

Pošto ima sposobnost da koristi obje ruke podjednako, tačnije on je ambidekster. Prebacuje reket iz jedne ruke u drugu i igra samo forhende. Sada je zaigrao i na US openu, na juniorskom turniru i privukao je veliku pažnju novinara tamo.

I've seen videos of Teodor Davidov, a 16-year-old ambidextrous tennis player, but watched this in the flesh today.



Utterly remarkable.



I was impressed by the two forehands and then he started alternating hands on the serve. Crazy stuff.pic.twitter.com/ThQttuzmyn — James Gray (@jamesgraysport)September 7, 2026

Izgubio je od južnoafričkog predstavnika KOnora Dojga - 7:6 (7:4), 6:3. Nije to kraj za njega pošto će igrati i u dublu u konkurenciji dječaka na juniorskom turniru.

"Gledao sam snimke Teodora Davidova, momka od 16 godina koji je ambidekster. Ali, sada sam ga prvi put gledao uživo i ovo je nevjerovatno. Bio sam impresioniran što igra dva forhenda, a onda je počeo da mijenja ruke prilikom servisa. Ovo je ludo", napisao je novinar Džejms Grej.

Dakle, Davidov ne igra samo dva forhenda, već mijenja ruku i kada servira i tako sebi daje omogućava bolje pozicioniranje i bolji početni udarac.

Nuevo vídeo del junior Teodor Davidov, el pibe que no tiene revés.



Es uno de los pocos 2010 con puntos ATP.



Lo vamos a ver la próxima semana en el US Open Jr.https://t.co/BB0WnTOAtYpic.twitter.com/CXJ0WNh29s — Ariel Fernández (@AFD7L)September 1, 2026

Teodor je rođen u Sofiji (Bugarskoj), ali igra pod američkom zastavom. Mnogi teniski stručnjaci smatraju da zbog nedostatka bekhenda i načina igre neće daleko dogurati, mada je to zaista teško procijeniti kada ima samo 16 godina.