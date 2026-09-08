Sabalenka preživjela dramu i izborila polufinale US opena

Arina Sabalenka se namučila u četvrtfinalu US opena, ali je uspjela da poslije dva sata i 20 minuta pobijedi šestu teniserku svijeta

Izvor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka je preživjela pravi triler na US penu i izborila plasman u polufinale,. Sabalenka je savladala Lindu Noskovu poslije više nego velike borbe - 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (10:7) i nakon što je na terenu provela dva sata i 20 minuta.

Bjeloruskinja je tako napravila još jedan korak ka trećoj uzastopnoj tituli u Njujorku, ali je Čehinja pokazala da je od tog cilja dijeli mnogo teži put nego što se možda činilo. Sabalenka je dva puta ispuštala prednost, a pitanje pobjednice riješeno je tek u odlučujućem super taj-brejku.

Početak meča nije nagovještavao dramu. Sabalenka je odmah preuzela kontrolu, povela 3:0 i imala priliku da dodatno udalji Noskovu. Kada je stigla do 5:2, činilo se da će bez većih problema osvojiti prvi set. Noskovu, međutim, taj rezultat nije obeshrabrio. Čehinja je uspjela da vrati brejk, izbori izjednačenje, a potom odvede set u taj-brejk. Tu je Sabalenka pokazala zašto se nalazi na vrhu svjetske rang-liste i dobila ga ubjedljivo 7:1.

Drugi set donio je potpuno drugačiju sliku. Noskova je bila sve sigurnija, dok je Sabalenka imala problem na servisu. Čehinja je u prvom gemu spasila dve brejk lopte, a zatim i još jednu u petom gemu. Ubrzo je stigla do brejka za 4:2 i tu prednost nije ispustila.

Sabalenka je tako morala u odlučujući set, a situacija za nju postala je još neprijatnija kada je Noskova ponovo napravila brejk i povela 4:2. Prva teniserka svijeta tada je bila na ivici eliminacije, ali je uspjela da pronađe odgovor. Podigla je nivo igre baš kada je bilo najpotrebnije i vezala tri gema, čime je preokrenula situaciju i stigla na korak od pobjede.

Noskova ipak nije dozvolila da meč tako lako isklizne iz njenih ruku. Izdržala je pritisak i izborila super taj-brejk, u kojem se odlučivalo do 10 osvojenih poena. Čehinja je povela 2:0 i ponovo zaprijetila velikim iznenađenjem, ali je Sabalenka brzo uzvratila. Preokrenula je na 3:2, a zatim uspjela da sačuva prednost do kraja. Na kraju je slavila 10:7 i nekako se provukla u polufinale.

Za mjesto u finalu igraće protiv bolje iz američkog duela između Džesike Pegule i Eme Navaro.