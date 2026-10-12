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Aleksander Bublik napravio haos u Šangaju: Razbio reket, pa prešao na frižider

Aleksander Bublik napravio haos u Šangaju: Razbio reket, pa prešao na frižider

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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U uzbudljivom meču, Bublik je slomio reket i izazvao haos udarajući frižider, dok je pokušavao da preokrene rezultat protiv Nakašime.

bublik slomio reket i izazvao haos u sangaju Izvor: Screenshot/Twitter/@kennyfootah/@KalshiTen

Trenutno 16. teniser svijeta Aleksander Bublik u Šangaju je pokazao vrlo tanke živce. Tako je u duelu sa Brendonom Nakašimom došlo do pravog haosa na terenu, reket je slomljen u paramparčad, a onda je stradao i frižider sponzora koji se nalazio tik pored stolice igrača.

Bublik je igrao u šesnaestini finala Šangaja i na kraju je pobijedio Amerikanca 2:1 (6:7, 6:3, 7:6), ali uz mnogo problema. I sam rezultat potvrda je da je riječ o teškom meču, a to što je izgubio prvi set samo je dodatno uzrujalo momka rođenog u Rusiji, koji igra pod zastavom Kazahstana. Nakon što je u taj-brejku doživio krah, uslijedio je i nervni slom.

Pogledajte šta je Bublik uradio: 

Bublik je izbacio baš svu negativnu energiju, pošto je poslije toga uspio da dođe do preokreta, ali šta smo sve vidjeli u tih 60 sekundi haosa! Bublik nije samo urlao već je i lomio reket. Nanizao je nekoliko jakih udaraca o zemlju, a onda je stigao do svog mjesta gdje je bacio reket, pa se usredsredio na frižider. Tako je jako udario predmet pored sebe da je plastika na njemu pukla, a i on se umalo povrijedio. Djelovalo je kao da je posjekao ruku, ali je na kraju, čini se, sve završeno bez tegoba.

Da li je ovo potez za diskvalifikaciju?

Iako se niko nije žalio, dijelovi polomljene plastike sa frižidera letjeli su na sve strane, pa je samim tim neko mogao i da se povrijedi. Tako je, recimo, Danil Medvedev nedavno bio diskvalifikovan, baš u meču protiv Novaka Đokovića, nakon što je lopticom slučajno pogodio navijača u publici. Pravila su bila sasvim jasna, pa je morao van terena, a Srbin je narednog dana igrao za 102. titulu u karijeri.

Suvišno je i spominjati diskvalifikaciju Novaka Đokovića, koji je na US openu 2020. slučajno lopticom pogodio linijskog sudiju. Najbolji svih vremena tako je ostao bez potencijalne nove grend slem titule. Medvedev i Đoković morali su van terena, dok, recimo, Danijel Altmajer, koji je toliko jako šutnuo reket da je on stigao do tribina i navijača, nije morao van dvorane, pa se čini da pravila nisu ista za sve.

Bonus video: 

Pogledajte

01:16:40
Priča za medalju; Nemanja majdov
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Aleksander Bublik

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