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Izviđač slavio poslije drame u Bukureštu – Mandalinić zabio za pobjedu 2 sekunde prije kraja!

Izviđač slavio poslije drame u Bukureštu – Mandalinić zabio za pobjedu 2 sekunde prije kraja!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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„Skauti“ poslije dramatične završnice upisali novi trijumf u EHF Evropskoj ligi.

RK Izviđač Izvor: Promo/RK Izviđač Ljubuški

Rukometaši Izviđača savladali su ČSM Bukureštu u gostima poslije prave drame. Šampion BIH slavio je rezultatom 25:24, nakon što je Stipe Mandalinić pogodio dvije sekunde prije kraja utakmice!

U početnim minutama poveo je Izviđač 3:1, potom su se ekipe smjenjivale u vođstvu, da bi ekipa iz Ljubuškog u finišu prvog dijela golovima Semića i Stijovića napravili mini-seriju 3:0 i otišla na odmor sa prednošću 12:9.

Imali su „skauti“ i 14:11, a onda su Rumuni serijom 4:0 preokrenuli na 15:14 i uveli utakmicu u egal koji je praktično trajao do samog kraja. ČSM Bukurešt je u par navrata stizao do dva gola prednosti, poveo čak i 22:19, ali je Izviđač zaigrao bolje u odbrani, te uspio da izjednači na 22:22 pet minuta prije kraja.

A onda prava drama u finišu. Nakon tajm auta domaćih Mihaj Baba je pogodio za 24:24, a onda je prije posljednjeg napada minut odmora uzeo i šampion BIH.

Urodilo je to plodom i Mandalinić je pogodio za 25:24 samo dvije sekunde prije kraja i tako donio svom timu drugu pobjedu u EHF Evropskoj ligi.

Podsjetimo, Izviđač je u prvom kolu savladao Šamberi 34:33, a ond au drugom kolu pretrpio težak poraz 42:30 na gostovanju Kadetenu u Šafhauzenu.

U narednom kolu EHF Evropske lige „skauti“ će dočekati upravo Kadeten, a u međuvremenu će početi i takmičenje u rukometnoj Premijer ligi BIH, gdje ih očekuju tri okršaja do narednog evropskog duela.

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Tagovi

RK Izviđač EHF Evropska liga Rukomet

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