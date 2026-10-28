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Porodila se Olga Danilović: Teniserka i slavni golman dobili sina

Porodila se Olga Danilović: Teniserka i slavni golman dobili sina

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Prelijepe vijesti iz svijeta sporta, Olga i Jan su postali roditelji.

Porodila se Olga Danilović Izvor: Instagram/danilovicolga/Printscreen

Srpska teniserka Olga Danilović i slovenački golman Jan Oblak dobili su sina Maksima. Nekada 32. teniserka svijeta je posljednji meč odigrala u februaru, a onda je podijelila prelijepe vijesti o trudnoći.

Olga se u junu vjerila sa slavnim golmanom Atletiko Madrida, a kruna njihove ljubavi stigla je ubrzo. Danilovićeva je morala da uzme pauzu od tenisa i trenutno je pala na 390. poziciju na WTA listi.

Njih dvoje su u vezi od proljeća 2023. i trenutno važe za jedan od najskladnijih parova na sportskoj sceni.

Kako je sve počelo?

Iskusni slovenački golman Jan Oblak i srpska teniserka Olga Danilović u vezi su već godinama, a prve "opipljive" detalje njihove romanse dobili smo na Rolan Garosu 2023. godine. Tada je čuvar mreže Atletiko Madrida posjetio Pariz kako bi gledao mečeve svoje izabranice, a ona je prikazivala veoma dobre partije.

Izvor: MN PRESS

Njihova ljubav je tokom prethodne tri godine rasla, pa smo tako viđali i Jana Oblaka kako u društvu članova porodice Danilović gleda Partizan u Beogradu, ali i Olgine odlaske na mečeve Atletika i reprezentacije Slovenije.

Između ostalog, srpska teniserka gledala je i meč koji su Srbija i Slovenija igrale na Evropskom prvenstvu 2024. godine.

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Tagovi

Olga Danilović Jan Oblak

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