Prelijepe vijesti iz svijeta sporta, Olga i Jan su postali roditelji.

Izvor: Instagram/danilovicolga/Printscreen

Srpska teniserka Olga Danilović i slovenački golman Jan Oblak dobili su sina Maksima. Nekada 32. teniserka svijeta je posljednji meč odigrala u februaru, a onda je podijelila prelijepe vijesti o trudnoći.

Olga se u junu vjerila sa slavnim golmanom Atletiko Madrida, a kruna njihove ljubavi stigla je ubrzo. Danilovićeva je morala da uzme pauzu od tenisa i trenutno je pala na 390. poziciju na WTA listi.

Njih dvoje su u vezi od proljeća 2023. i trenutno važe za jedan od najskladnijih parova na sportskoj sceni.

Vidi opis Porodila se Olga Danilović: Teniserka i slavni golman dobili sina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 11 11 / 11

Kako je sve počelo?

Iskusni slovenački golman Jan Oblak i srpska teniserka Olga Danilović u vezi su već godinama, a prve "opipljive" detalje njihove romanse dobili smo na Rolan Garosu 2023. godine. Tada je čuvar mreže Atletiko Madrida posjetio Pariz kako bi gledao mečeve svoje izabranice, a ona je prikazivala veoma dobre partije.

Izvor: MN PRESS

Njihova ljubav je tokom prethodne tri godine rasla, pa smo tako viđali i Jana Oblaka kako u društvu članova porodice Danilović gleda Partizan u Beogradu, ali i Olgine odlaske na mečeve Atletika i reprezentacije Slovenije.

Između ostalog, srpska teniserka gledala je i meč koji su Srbija i Slovenija igrale na Evropskom prvenstvu 2024. godine.