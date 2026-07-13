Olga Danilović objavila nove fotke sa vjerenikom: Svi su gledali u njen trudnički stomak

Olga Danilović objavila je nove fotografije na Instagramu, a mnogi najviše pažnje obraćaju na njen trudnički stomak.

Izvor: Instagram/danilovicolga

Olga Danilović nije igrala tenis još od februara kada je posle Australijan opena igrala na turniru u Rumuniji. Nedavno su stigle informacije o tome da je trudna i da je to razlog što je nema na terenu.

Sada je srpska teniserka objavila seriju novih fotografija na Instagramu i očekivano najviše pažnje privukao je njen trudnički stomak, odnosno to što su mnogi pokušavali da vide da li se trudnoća primjećuje.

Na slikama je sa svojim verenikom Janom Oblakom. Golman Atletiko Madrida je zaprosio i ona je rekla "DA", poslije čega je stigla informacija o trudnoći. Ne odvajaju se jedno od drugog.

Olga i Jan su u vezi godinama, a prve "opipljive" detalje njihove romanse mogli smo da vidimo na Rolan Garosu 2023. godine. Tada je i MONDO bio na meču srpske teniserke i sjedili smo pored slovenačkog čuvara mreže i čuli dobacivanja, podršku i njihove razgovore.

Njihova ljubav je od tada samo dodatno rasla, dolazio je Jan zbog nje i u Beograd, išli su zajedno na mečeve košarkaša Partizana, a ona je često bila na mečevima madridskog Atletika.