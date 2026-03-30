Olga Danilović pala za 16 mjesta na WTA listi

Srpska teniserka Olga Danilović pokvarila je plasman za 16 pozicija i na WTA listi zauzima 110. mjesto.

Danilović je 110. teniserka svijeta sa 731 bodom, objavljeno je u ponedjeljak na WTA listi.

Prva je i dalje Bjeloruskinja Arina Sabalenka sa 11.025 bodova, ispred drugoplasirane Elene Ribakine iz Kazahstana sa 8.108 bodova.

Amerikanka Koko Gof se popela na treće mjesto, dok je Poljakinja Iga Švjontek pala na četvrtu poziciju.

Pored Gof i Švjontek, unutar prvih 10 pozicija na WTA listi mjesta su zamijenile i Ukrajinka Elina Svitolina i Italijanka Džasmin Paolini. Svitolina se popela na sedmo mjesto, dok je Paolini pala na osmu poziciju.

Od ostalih srpskih teniserki, Lola Radivojević je pokvarila plasman za dvije pozicije i sad zauzima 146. mjesto, Teodora Kostović je zadržala 159. poziciju, dok se Mia Ristić popela sa 270. na 266. mjesto. Katarina Jokić je popravila plasman za dvije pozicije i sad je 302. igračica svijeta.

WTA lista:

1. Arina Sabalenka (Bjelorusija) 11.025

2. Elena Ribakina (Kazahstan) 8.108

3. Koko Gof (SAD) 7.278

4. Iga Švjontek (Poljska) 7.263

5. Džesika Pegula (SAD) 6.243

6. Amanda Anisimova (SAD) 6.180

7. Elina Svitolina (Ukrajina) 3.965

8. Džasmin Paolini (Italija) 3.907

9. Viktorija Mboko (Kanada) 3.531

10. Mira Andrejeva (Rusija) 3.121

110. Olga Danilović (Srbija) 731

