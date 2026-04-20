Srbija dobija novu najbolju teniserku: Olga Danilović nezaustavljivo pada na WTA listi

Srbija dobija novu najbolju teniserku: Olga Danilović nezaustavljivo pada na WTA listi

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Veliki problemi u karijeri Olge Danilović, koja ima samo sedam mečeva u 2026. godini.

Olga Danilović pada na WTA listi Izvor: MN PRESS

Srpska teniserka Olga Danilović nastavila je da pada na WTA listi, pa je ove sedmice na 131. poziciji. To je 18 mjesta lošiji plasman nego prethodne sedmice , a najbolja srpska teniserka sada ima 569 osvojenih bodova. Čini se da bi, ukoliko nastavi da ih gubi, Olga Danilović uskoro mogla da postane drugi reket Srbije u ženskoj konkurenciji!

Pošto već nekoliko secdmica ne učestvuje na turnirima, Olgi prijeti dalji pad na WTA listi, a već naredne sedmice  očekuje se da bude još lošije plasirana. Zbog toga što neće igrati tokom ove sedmice Olga Danilović će izgubiti 35 bodova, a šansu da je pretekne na WTA listi imaće Lola Radivojević koja je trenutno 142. igračica svijeta i učestvuje u kvalifikacijama Madrida.

Jasno je da ženski tenis u Srbiji nije ni blizu svojim najboljim danima, ali plasman Olge Danilović mora da zabrine ljubitelje ovog sporta. Teniserka koja je svojevremeno osvajala grend slem titule u juniorskoj konkurenciji i u seniorskoj konkurenciji stigla do dvije profesionalne titule uspjela je da se domogne 32. pozicije na WTA listi, a sada je daleko i od dobre forme i od dobrog plasmana.

Olga Danilović odigrala je ove sezone samo tri turnira, a gotovo dva mjeseca je nismo vidjeli na terenu. Nakon nastupa u australijskom Hobartu gdje je upisala dvije pobede i poraz, pa Australijan opena gdje je u drugom kolu ispala od Koko Gof, najbolja srpska tenisera igrala je turnir u Klužu početkom februara. Ni u Rumuniji nije bilo dobro jer je nakon pobjede protiv Mirjam Bulgaru upisala neuspjeh protiv Maje Čvalinske, koja je u taj meč ušla kao autsajder.

