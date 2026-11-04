Spektakl kakav se ne pamti! Điro d'Italija 2027. donosi paklene uspone, trkači će se namučiti

Biciklistička trka Điro d'Italija 2027. godine počeće u Trstu, nakratko će preći na teritoriju Slovenije, dok će posljednja nedjelja donijeti uspone na tri čuvena planinska prevoja – Mortirolo, Gaviju i Zonkolan. Završnica trke biće, prema tradiciji, održana u Rimu.

Izvor: Fabio Ferrari / LaPresse / Profimedia

Trasa 110. izdanja Đira, koje je na programu od 8. do 30. maja, predstavljena je u Rimu.

Takmičenje će obuhvatiti 21 etapu, ukupne dužine 3.418,9 kilometara. Na programu su dva pojedinačna hronometra, šest sprinterskih etapa, osam etapa srednje teških uspona i pet izrazito zahtjevnih planinskih etapa.

Trka će početi etapom dugom 172 kilometra, koja će startovati i završiti se u Trstu, uz kratak prelazak državne granice sa Slovenijom. Druga etapa u potpunosti će biti vožena na slovenačkoj teritoriji, prije nego što se karavan vrati u Italiju i nastavi takmičenje.

Peloton će potom pratiti jadransku obalu, stići do Napulja, najjužnije tačke ovogodišnje trase, a zatim se vratiti ka severu kroz centralni deo Italije.

Kao i obično, najteži izazovi očekuju bicikliste u posljednjoj nedjelji. Kraljevska etapa biće 16. po redu, od Sondrija do Aprike, duga 192 kilometra, sa gotovo 6.000 metara ukupnog uspona. Voziće se neposredno nakon drugog i posljednjeg dana odmora.

Takmičare očekuju dva uspona na čuveni Mortirolo, između kojih će se naći legendarni prevoj Gavia, najviša tačka trke na 2.618 metara nadmorske visine. Gavia nije bila dio trase Đira još od 2014. godine.

U završnici se vraća i Monte Zonkolan, prvi put od 2021. godine. Ovaj zahtjevni uspon biće cilj pretposljednje etape i mogao bi da odluči pobjednika trke, prije završnog transfera na jug i posljednje, uglavnom ceremonijalne vožnje kroz Rim.

Biće ovo prvi put da se Mortirolo, Gavia i Zonkolan nađu na programu istog izdanja Đira.

Ukupno će biti sedam završnih uspona, dok će dva hronometra, na sedmoj i 15. etapi, takođe imati značajan uticaj na generalni plasman. Prvi će gotovo u cijelosti biti vožen uzbrdo, dok će drugi biti znatno ravniji i počeće na čuvenoj stazi Formule 1 u Monci.

Trka će obuhvatiti i još dvije poznate staze moto-sporta. Četvrta etapa završiće se na autodromu "Marko Simončeli" u Mizanu, dok će cilj 11. etape biti na stazi Muđelo, poznatoj po Moto GP trkama.

Ženski Điro, koji će trajati devet etapa, počeće 29. maja u Vijaređu, a završiće se 6. juna na italijanskoj strani Mon Blana, najviše planine zapadne Evrope. Trkačice očekuju dva završna uspona na planinskim vrhovima, kao i planinski hronometar u pretposljednjoj etapi.

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