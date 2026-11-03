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ŽOK Borac na prvom evro-gostovanju u istoriji: "Motivacija je velika, radujemo se sutrašnjoj utakmici"

ŽOK Borac na prvom evro-gostovanju u istoriji: "Motivacija je velika, radujemo se sutrašnjoj utakmici"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Crveno-plave će u Kusamu odmjeriti snage sa domaćim Fajferom (srijeda, 17.30).

ŽOK Borac na prvom evropskom gostovanju u istoriji Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Odbojkašice Borca doputovale su u Kusamo, gdje će sutra (srijeda) ponovo odmjeriti snage sa Fajferom u okviru Čelendž kupa.

Finski šampion je u Banjaluci stigao do pobjede u tri seta, ali izabranice Dušana Kuzmanovića žele da ostave što je moguće bolji utisak u dalekoj Skandinaviji, u svom evropskom debiju.

"Put je zaista fenomenalno prošao, zadovoljni smo kako je sve izgledalo. Stigli smo na vrijeme i došli sada u salu da malo osjetimo teren, da vidimo kako i šta. Sutra je novi trening, a onda jako na utakmicu", rekla je pred trening u Kusamu Sonja Vujnić, jedna od najiskusnijih igračica u banjalučkom taboru.

"Ovo je moje prvo evropsko gostovanje, radujem se sutrašnjoj utakmici kao i sve ostale djevojke iz moje ekipe, i nadam se da će sve proći kako treba i u našu korist", bile su riječi Anđele Karlice.

"Ovo je naše prvo gostovanje u evropskim takmičenjima u istoriji, i samim tim je velika motivacija i među djevojkama i među štabom. Želimo da se pokažemo u najboljem svjetlu, želimo da odigramo bez ikakvog pritiska, da se nametnemo u evropskoj odbojci i da damo sve od sebe", raportirao je trener Dušan Kuzmanović.

Utakmica u Finskoj igra se sa početkom u 17.30 časova po našem vremenu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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ŽOK Borac Odbojka

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