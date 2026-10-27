Pred odbojkašicama Borca istorijski evro-meč: Finski šampion dolazi u "Borik" - sprema se spektakl!

ŽOK Borac sutra uveče (19.00) igra prvu utakmicu u evropskim takmičenjima u klupskoj istoriji.

Izvor: ŽOK Borac

Ženski odbojkaški klub Borac sutra (srijeda) će debitovati na evrpskoj sceni.

Igračice Dušana Kuzmanovića će u dvorani Borik, sa početkom u 19.00 časova, u okviru Čelendž kupa odmjeriti snage sa Fajfer Kusamom, aktuelnim šampionom Finske.

"Jako ozbiljna i iskusna ekipa koja ima kontinuitet evropskih utakmica za razliku od nas. Nama je ovo istorijski prvi nastup u evropskim takmičenjima i sav fokus od početka sezone je na ovoj utakmici. Mislim da je to možda i razlog lošijeg starta u šampionatu, jer treba se izboriti sa tim pritiskom. Odradili smo dobre pripreme, znamo snagu rivala koji pored reprezentativki Finske imaju i tri kvalitetna stranca pa želimo da pokažemo da mi stvarno možemo da igramo ozbiljnu odbojku na vrhunskom nivou. Finska liga nije među pet-šest najboljih u Evropi, ali je kvalitetna u organizacionom smislu. Igraju veoma tehnički dobro i to će nam biti izazov jer igramo bolje protiv kvalitetnijih timova. Tako da očekujem sutra da damo sve od sebe i da pokažemo da se i ovdje igra kvalitetna odbojka. Uradićemo sve da slavimo u prvom meču", istakao je Kuzmanović u najavu utakmice, a prenio Glas Srpske.

Kapiten Mirjana Švraka podvukla je da postoji pozitivna trema pred evropski debi.

"Mislim da još nismo svjesne gdje smo i šta nas sutra očekuje, u smislu da igramo istorijsku prvu evropsku utakmicu. Atmosfera je na visokom nivou, bez obzira na loš početak našeg domaćeg prvenstva to neće nas poremetiti, da damo sve od sebe i da pokažemo da smo prava ekipa", riječi su Švrake.

Predsjednik kluba Aleksandar Dakić rekao je da je organizacija jednog ovakvog meča izuzetno zahtjevna.

"Dosta ljudi već mjesecima svakodnevno radi i pokušavamo da da ovo ne bude samo još jedna utakmica, nego da da to bude neki događaj koji će se pamtiti u Banjaluci koji dosad nije viđen", istakao je prvi čovjek ŽOK Borac.

Revanš utakmica u Finskoj igra se 4. novembra.

(mondo.ba/Glas Srpske)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!