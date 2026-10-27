logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pred odbojkašicama Borca istorijski evro-meč: Finski šampion dolazi u "Borik" - sprema se spektakl!

Pred odbojkašicama Borca istorijski evro-meč: Finski šampion dolazi u "Borik" - sprema se spektakl!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.ba/Glas Srpske
0

ŽOK Borac sutra uveče (19.00) igra prvu utakmicu u evropskim takmičenjima u klupskoj istoriji.

žok borac Izvor: ŽOK Borac

Ženski odbojkaški klub Borac sutra (srijeda) će debitovati na evrpskoj sceni.

Igračice Dušana Kuzmanovića će u dvorani Borik, sa početkom u 19.00 časova, u okviru Čelendž kupa odmjeriti snage sa Fajfer Kusamom, aktuelnim šampionom Finske.

"Jako ozbiljna i iskusna ekipa koja ima kontinuitet evropskih utakmica za razliku od nas. Nama je ovo istorijski prvi nastup u evropskim takmičenjima i sav fokus od početka sezone je na ovoj utakmici. Mislim da je to možda i razlog lošijeg starta u šampionatu, jer treba se izboriti sa tim pritiskom. Odradili smo dobre pripreme, znamo snagu rivala koji pored reprezentativki Finske imaju i tri kvalitetna stranca pa želimo da pokažemo da mi stvarno možemo da igramo ozbiljnu odbojku na vrhunskom nivou. Finska liga nije među pet-šest najboljih u Evropi, ali je kvalitetna u organizacionom smislu. Igraju veoma tehnički dobro i to će nam biti izazov jer igramo bolje protiv kvalitetnijih timova. Tako da očekujem sutra da damo sve od sebe i da pokažemo da se i ovdje igra kvalitetna odbojka. Uradićemo sve da slavimo u prvom meču", istakao je Kuzmanović u najavu utakmice, a prenio Glas Srpske.

Kapiten Mirjana Švraka podvukla je da postoji pozitivna trema pred evropski debi.

"Mislim da još nismo svjesne gdje smo i šta nas sutra očekuje, u smislu da igramo istorijsku prvu evropsku utakmicu. Atmosfera je na visokom nivou, bez obzira na loš početak našeg domaćeg prvenstva to neće nas poremetiti, da damo sve od sebe i da pokažemo da smo prava ekipa", riječi su Švrake.

Predsjednik kluba Aleksandar Dakić rekao je da je organizacija jednog ovakvog meča izuzetno zahtjevna.

"Dosta ljudi već mjesecima svakodnevno radi i pokušavamo da da ovo ne bude samo još jedna utakmica, nego da da to bude neki događaj koji će se pamtiti u Banjaluci koji dosad nije viđen", istakao je prvi čovjek ŽOK Borac.

Revanš utakmica u Finskoj igra se 4. novembra.

(mondo.ba/Glas Srpske)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

ŽOK Borac Odbojka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC