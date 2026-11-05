Pitali su 11 tenisera ko je najveći ikada: "Novak Đoković" nije rekao samo jedan

Ko je najveći teniser ikada? 11 najpoznatijih tenisera koji su igrali protiv Đokovića, Federera i Nadala dalo je svoje odgovore.

Izvor: Shaun Brooks / Actionplus / Profimedia

Kada se podvuče crta, jasno je i ptičicama na grani da je Novak Đoković najbolji teniser svih vremena. Osvojio je najviše grend slem titula (24), proveo je najviše vremena na vrhu ATP liste (428 nedelja), ima najviše mastersa (40), osvojio je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama, a uz sve to - ima i bolji međusobni skor od Rodžera Federera (27-23) i Rafaela Nadala (31-29).

Bez obzira na ove argumente, ima i onih koji i dalje tvrde da su Federer - ili rjeđe Nadal - veći od Đokovića. Uglavnom se tu radi o navijačima jednog od dvojice koji su zbog njihovog rivalstva i zavoljeli tenis, ali nađe se tu i poneki proračunati analitičar. Đoković na tu temu, kao što znamo, neće da priča, pa je možda najbolje čuti šta o svemu kažu njihovi rivali. Sada je 11 poznatih tenisera koji su igrali protiv sve trojice i dalo završnu riječ.

Naravno, treba uzeti u obzir i da nisu svi oni igrali sa "najboljim verzijama" Đoković, Federera ili Nadala, ali svakako je njihovo mišljenje dragocjeno i možda nekome pomogne da "prelomi" na jednu, drugu ili treću stranu.

Endi Marej - glas za Đokovića

Jedini koji je uspio na neko vreme da ide u korak sa "velikom trojkom", čak i da dovede do toga da se priča o "velikoj četvorci" je sjajni Endi Marej. Britanski teniser koji je zbog povreda ranije završio karijeru, pa posle nje jedno vrijeme trenirao i Đokovića, dao je svoj glas upravo srpskom asu.

"Novak je u posljednjih nekoliko godina definitivno učvrstio status najboljeg tenisera svih vremena, svakako najbolje u svojoj generaciji, s obzirom na rekorde koje je ostvario", rekao je nedavno Endi Marej i tako nedvosmisleno pružio podršku Novaku: "Mislim da bi u narednih nekoliko godina, a možda već sada, mogao s pravom da polaže pravo na titulu najboljeg sportiste svih vremena".

Sten Vavrinka - glas za Đokovića

Znao je i Vavrinka da namuči "veliku trojku", dobio je Đokovića u dva grend slem finala i ima tri "mejdžora", a prošle sedmice u Bazelu je odlučio da završi karijeru. Već godinama tvrdi da je Đoković najveći ikada, iako mu je Federer zemljak.

"Na kraju krajeva, Novak Đoković je najjači igrač u istoriji, i to ubjedljivo. Ono što je postigao tokom godina je nevjerovatno. Oborio je sve rekorde i nastavlja da se takmiči na najvišem nivou", rekao je Vavrinka u podkastu "First & Red" i napomenuo da je njemu najteže bilo da igra sa Nadalom:

"Najteži protivnik bio mi je Rafael Nadal na Rolan Garosu, posebno u petom setu. Njegova karijera govori sama za sebe. Igrati protiv njega u Parizu, na šljaci i u takvim uslovima, bio je najteži izazov u tenisu za mene".

Danil Medvedev - glas za Đokovića

Ruski teniser Danil Medvedev nije imao toliko prilike da igra sa Federerom, više je dijelio teren sa Nadalom, a posebno sa Đokovićem i njihovi dueli postali su neki od najzanimljivijih na Turu. Nedavno smo videli i kako je Đoković doveo Rusa do frustracije, zbog čega je bacio reket i bio diskvalifikovan u Pekingu, ali to nije promijenilo mišljenje o tome ko je GOAT.

"Nikada ovo nisam rekao nikome, ali sada ću reći. Za mene si ti najveći igrač u istoriji", rekao je Medvedev kada je pobijedio Đokovića pijre pet godina u finalu US Opena, a od tada je samo sipao pohvale na njegov račun.

Miloš Raonić - bez odluke

Izvor: MN PRESS

Kanadski teniser Miloš Raonić, inače crnogorskih korijena, nije htio da se izjasni kada je bio upitan ko je najveći teniser svih vremena. Smatra da je to teško odrediti i da je za njega privilegija što je igrao u eri "velike trojke". Federera je pobijedio tri puta, dva puta Nadala, a Đokovića nijednom. I tu se možda krije odgovor...

"Novak Đoković je najbolje od svih neutralisao moj servis, a to je bilo moje najjače oružje. Postoji još jedna stvar koja je vjerovatno suprotna očekivanjima. Za nekoga ko je toliko veliki igrač, igrao je kroz sredinu terena. Kada gledate tenis, obično pomislite: 'Pogledajte kako je dobro pogodio viner po paraleli ili dijagonali, ili kako je stvorio ugao'. On je igrao po sredini, zbog čega su mi uglovi za napad djelovali mnogo manji. Bilo je kao da sam u ekspres-loncu", rekao je Raonić.

Dijego Švarcman - glas za Nadala

Argentinski teniser Dijego Švarcman uvijek je bio nezgodan rival za tenisere iz vrha, posebno kada bi zaigrao na šljaci. Stigao je i do osmog mjesta na ATP listi, nikada nije pobijedio Đokovića i Federera, a iako jeste Nadala - za njega je Španac najveći ikada.

"Mislim da Rafael Nadal od njih trojice izaziva najviše poštovanja kada izađete na teren. Kao da na teren izađete već pomalo poraženi", rekao je Švarcman svoj argument u korist Nadala, inače osvajača 22 grend slem titule, koji je otišao u penziju poslije poraza na OI 2024.

Dominik Tim - glas za Đokovića

Austrijski teniser Dominik Tim imao je velikih problema s povredama i nažalost zbog njih je ranije morao u penziju, a po njegovom mišljenju ne postoji dilema o najvećem ikada. To je za njega Đoković, koga je odavno proglasio za GOAT-a.

"Po mom mišljenju, broj osvojenih grend slem titula trebalo bi da bude glavni kriterijum prilikom određivanja najboljeg tenisera svih vremena, jer su to četiri najvažnija turnira u tenisu. Sve ostalo je u redu, ali nije isto. Grend slemovi su ono što se računa, tako da će GOAT vjerovatno biti teniser sa najviše osvojenih grend slem titula", rekao je Tim, inače šampion US Opena iz 2020. godine.

Gael Monfis - glas za Đokovića

Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia

Francuski teniser Gael Monfis nedavno je otišao u penziju, i to posle bračnih problema sa Elinom Svitolinom, pa je tako karijeru završio bez pobjede protiv Novaka Đokovića koji ga je pobijedio u svih 20 međusobnih mečeva. Protiv Federera je imao četiri pobjede i deset poraza, a protiv Nadala dvije pobjede i 14 poraza. Jasno je ko je za njega najveći.

"Najbolji svih vremena je, naravno, Novak Đoković. Za mene su isto i njih sva trojica najbolji svih vremena. Ne možemo ih razdvajati, jer su njih trojica postigla više od bilo koga drugog. Znam da ljudi svaki put žele da izdvoje samo jednog. Ali, iskreno, kada govorimo o tome, pričamo o Rafi, Rodžeru i Novaku. Znam da je to pomalo kao kada se povede rasprava o Mesiju i Ronaldu. Ne, zaista, njih trojica su izuzetni", izjavio je Monfis prošle godine.

Nik Kirjos - glas za Đokovića

Australijski teniser Nik Kirjos, koji je trenutno suspendovan zbog dopinga, poznat je kao veliki "brljivac" i tokom karijere imao je i sukobe sa Nadalom, Federerom i Đokovićem. Čini se da je s Đokovićem bilo to najproblematičnije, s tim da su uspeli da izglade odnose tokom njegovih problema u Australiji 2022. godine, a stav nije promijenio - za njega je Nole najveći ikada.

"Đoković? Prednosti: U najboljim danima praktično nije imao slabosti. Volio je kada mu udarate brzo, kada ga pritiskate, a nije mu smetalo ni da preuzme inicijativu i diktira igru. Slabosti: Drugi servis mu nije bio naročito dobar, ali je kasnije unapredio preciznost prvog servisa. Znatno je popravio voleje, ali nije bio najbolji na mreži. Razlika: Najbolji svih vremena", napisao je Kirjos, koji je od Đokovića izgubio finale Vimbldona.

Aleks de Minor - glas za Đokovića

Jedan od onih iz "mlađe garde" Aleks de Minor, koji je nedavno od Đokovića izgubio finale Pekinga, stao je na stranu srpskog asa iako nisu bili u najboljim odnosima. Svoju jedinu pobjedu protiv njega na Junajted kupu 2024. godine proslavio je riječima: "Mogu da kažem da sam pobijedio najvećeg tenisera svih vremena", naglasio je Australijanac.

Protiv Nadala je odigrao šest mečeva i dobio je dva, dok je protiv Federera stigao da igra samo jednom. Bilo je to 2019. godine u finalu Bazela, koje je Australijanac izgubio.

Tim Henman - glas za Đokovića

Izvor: Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia

Iako nije Đoković imao "prođu" u Velikoj Britaniji, gdje je uvijek bio veličan Rodžer Federer, kod svog kolege i nekadašnjeg rivala Tima Henmama - jeste. Prema Henmanovim riječima, Đoković je najveći teniser svih vremena, i oko toga ne bi trebalo da bude bilo kakve dileme.

Henman je oduvek smatrao da je Đoković najbolji teniser svih vremena, prije svega zbog rezultata i brojki: "Najveći teniser svih vremena je Novak Đoković. Ono što je postigao, osvojivši svaki grend slem najmanje po tri puta, zaista je neverovatno. Ima 24 grend slem titule. On je najbolji igrač kojeg sam ikada gledao", rekao je Tim Henman jednom prilikom za TNT Sport, što je i te kako odjeknulo u njegovoj domovini.

Inače, Henman je izgubio jedini meč protiv Đokovića, oba koja je igrao protiv Nadala, dok je protiv Federera imao skor 6-7.

Huan Martin del Potro - glas za Đokovića

Slavni argentinski teniser Huan Martin del Potro je očekivano na strani Novaka Đokovića, svog velikog prijatelja koji je s njim igrao i na oproštaju od velike karijere. Del Potra su "izlomile" povrede i nije više bio onaj stari, a Đokovića je "krunisao" svaki put kada bi mu dali mikrofon u ruke.

"Bilo je prelepo videti, kao običan ljubitelj tenisa, nesumnjivo najboljeg u istoriji, izbliza i uživati u kvalitetu njegove igre", rekao je Del Potro tokom prošle godine.

Dakle, od 11 tenisera njih devet je reklo Novak Đoković je najveći svih vremena. Jedan se nije izjasnio (Miloš Raonić), a jedan (Dijego Švarcman) je stao na stranu Rafaela Nadala. Ako se nije predomislio u međuvremenu, pošto se i to dešava u tenisu, a Đoković svako malo daje povoda da se opet priča o njemu.