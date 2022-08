Žene rođene u ovim horoskopskim znacima su magnet za muškarce

Ovim horoskopskim znakovima muškarci ne mogu odoljeti.

Pune samopouzdanja i strasti, žene u znaku Lava znaju što žele i kako da to ostvare i one će uvijek ostati u centru pažnje suprotnog pola. One su šarmantne i nerijetko nadahnjuju druge. Zbog potrebe za dramom, oni koji čine dio njezina života obično je stavljaju na pijedestal, a njoj se doista sviđa biti tamo.