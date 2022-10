Blizanci danas u problemu, Strijelčevi dobijaju sjajne vijesti

Pročitajte dnevni horoskop za 16. oktobar 2022. godine!

Izvor: Shutterstock/PeachShutterStock

OVAN

Dnevni horoskop za 16. oktobar 2022. godine vam poručuje da se opustite i ne razmišljate o onome što vas čeka u ponedjeljak. Pokažite partneru koliko vam je stalo i isplanirajte romantičan dan. Zdravlje vam je odlično.

BIK

Pomalo ste frustrirani jer neki plan, kom ste se radovali, niste uspjeli da ostvarite ovog vikenda. Nemojte da budete demotivisani, već budite proaktivni i odmah pokušajte da ga ostvarite sljedeće nedjelje. Postavite sebi temelje za uspjeh i on neće izostati!

BLIZANCI

Dnevni horoskop vas upozorava da malo usporite jer se osjećate kao da nemate dovoljno energije. Pregazio vas je stres, briga oko nekog problema, iako je riješen i dalje se osjećate kao da ste satjerani u ćošak. Najbolji savjet je da provedete vrijeme sa ljudima koji vas vole.

RAK

Emotivni ste ovih dana, dnevni horoskop vam predviđa put niz stazu sjećanja. Razmišljate da li ste u ljubavi mogli da uradite nešto drugačije, ali ne sada već u prošlosti, i kako bi to uticalo na vašu situaciju danas. Nemojte da živite u prošlosti već prigrlite sve što današnji dan može da vam donese.

LAV

Dnevni horoskop za 16. oktobar 2022. godine u znaku je ljubavi, vrlo ste romantični i neodoljivi ste suprotnom polu. Ako ste u vezi, danas planirate uzbudljivo putovanje koje ćete ostvariti do kraja godine. Ako niste u vezi, dobijate vrlo zanimljivu poruku od osobe koju ste vidjeli samo par puta.

DJEVICA

Neobičan dan za vas, osjećate nemir ali ne možete da mu utvrdite uzrok. Odvojite barem pola sata za sebe, fokusirajte se na disanje i oslušnite svoje misli - šta to srce pokušava da vam poruči? Uveče su mogući problemi s nesanicom.

VAGA

Dnevni horoskop za 16. oktobar 2022. godine upozorava vas da ste možda zaboravili nešto važno. Da li je trebalo da obavite neki poziv, javite se nekoj osobi s kojom se davno niste vidjeli? Uradite to danas, i bićete iznenađeni efektom koji će taj razgovor imati na narednih nekoliko nedjelja.

ŠKORPIJA

Ljubavni život vam je trenutno haotičan, a vaše srce treperi od nemira. Potražite savet starije ženske osobe, znaće šta je pravi korak za vas, i konačno ćete moći da odahnete. Pazite se previše teške hrane.

STRIJELAC

Dnevni horoskop vam je u znaku novca, dobijate dobre vijesti iako je nedjelja i novčani dobitak je zagarantovan. U ljubavi kao da ne možete da se odlučite između dvije osobe. Na poslu vam predstoji dinamična nedjelja, budite sigurni da ste spremni za nju.

JARAC

Zamjerili ste nešto partneru, neku sitnicu, ali se osjećate malodušno i ne želite to da podijelite s njim. Da li je to odraz vaše trenutne ljutnje, ili nekog dubljeg problema koji sebi još niste priznali u tom odnosu? Jedini način da saznate je da progovorite, ne plašite se iskrenog razgovora, on može da vas vodi samo naprijed.

VODOLIJA

Dnevni horoskop za 16. oktobar 2022. vam predviđa odličan provod. Volite da budete u centru pažnje, i planirate okupljanje u vašem domu. Budite zvijezda danas, svi će pričati o tome nedjeljama!

RIBE

Vaš dnevni horoskop je u znaku zdravlja, danas bi trebalo sebi da ugodite maksimalno i tako otklonite stres i njegove posljedice. Posebno obratite pažnju na svoje raspoloženje i nivo energije, oni mogu biti znak onoga što vam se događa iznutra. Neophodno vam je opuštanje, i ako neko traži nešto od vas danas, slobodno mu recite da se javi od ponedjeljka i uradite dobru stvar za sebe.

(MONDO)