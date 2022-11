Rak ne treba da bježi, Strijelac danas neka posluša savjet

Pročitajte dnevni horoskop za 26. novembar 2022. godine!

Dnevni horoskop za 26. novembar 2022. godine vam donosi malo rasterećenja. Konačno ćete da odahnete nakon naporne radne nedjelje, a idealan je dan da posvetite vrijeme sebi. Ne odbijajte poziv nekoga ko u vama vidi prijatelja ili uzora. Možete od te osobe dosta da naučite!

BIK

Vaša tvrdoglava narav bi mogla da utiče na odnose u porodici. Ne padajte na riječi i mišljenja drugih, već mislite svojom glavom. Nije sve tako crno i bijelo kao što izgleda. Ako se u skorije vrijeme ne trgnete i ne radite na sebi, propustićete dosta i samo nazadovati. Pokrenite se!

BLIZANAC

Nestalna i vesela priroda kojom odišete bi mogla nekome da zasmeta u vašem okruženju. To može da bude osoba koja je ljubomorna na vas, a nije isključivo da partner počne da vam ljubomoriše. Držite do sebe i partneru dajte do znanja da vam znači!

RAK

Na ivici ste da pokupite stvari i odete negdje daleko... Bježanjem od problema nećete ništa da riješite. Trenutno ste poljulajni, ali to neće dugo da traje. Naoružajte se strpljenjem i pozitivnom energijom jer bolji dani dolaze za vas. Vježbajte više!

LAV

Zvijezde vam poručuju da u svemu lošem što vam se dešava, pronađete i malog dobrog. Izvucite lekcije iz grešaka i hrabro koračajte naprijed, poput pravog lava. Iako ste možda zabrinuti za svoju budućnost i sebe, ne pokazujte to drugima, već jasno zauzmite čvrst stav.

DJEVICA

Niste ni svjesni koliki potencijal posjedujete, a samo ako se povežete sa pravim ljudima i nađete na pravom mjestu on će doći do izražaja. Nemojte da vas mrzi da obiđete glavna dešavanja u gradu i da budete primijećeni. Nikada se ne zna na koga možete da naiđete!

VAGA

Vašu dvostruku prirodu, konstantno vaganje i razmišljanje o sljedećem koraku bi mogli da ostavite po strani i da konačno misli i riječi pretvorite u djela. Potreban vam je odmor i bijeg od gužve i buke. Iskoristite vikend da se napunite energijom!

ŠKORPIJA

Dnevni horoskop za 26. novembar 2022. godine biće u znaku zdravlja, jačanja psihe i fizičke aktivnosti. Tokom cijelog dana bićete non-stop aktivni, što će vam prijati. Konačno će stvari da dođu na svoje, a vi ćete polako da se oslobodite prošlosti. Samo naprijed!

STRIJELAC

Prva polovina dana vam donosi druženje sa porodicom, dosta smijeha i prisjećanja nekih lijepih trenutaka. Idealno je vrijeme da svi otvoreno porazgovarate o problemima, a savjet najstarijeg člana će vam dobro doći. Čuvajte se prehlade!

JARAC

U ljubavi vam ne cvjetaju ruže, a jedan od krivaca je to što ste se više fokusirali na posao i karijeru. Pronađite najbolje rješenje i vrijeme da se posvetite partneru. Slobodni Jarčevi neće znati za koga prije da se odluče. Radite onako kako vam srce nalaže!

VODOLIJA

Ne sviđa vam se kako se stvari odigravaju u vašem poslovnom životu. Vrijeme je za radikalne promjene! Stavite na papir šta želite da postignete i laganim koracima stremite ka tome. Jedna osoba iz okruženja vam upotno daje tajne ljubavne znake. Obratite pažnju na to!

RIBE

Dnevni horoskop za 26. novembar 2022. godine vam poručuje da se pripazite naglih odluka. Nemojte da žurite kada je reč o ozbiljnim životnim stvarima. Moglo bi da vam se "obije" o glavu! Potražite savjet starijih i vodite računa u šta ulažete novac!

