Blizanci nek se drže po strani, Vage spašava novac, Jarčevi posebno da se pripaze

Dnevni horoskop za 4. decembar 2023. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 4. decembar 2023. godine vam donosi početak obećavajuće sedmice. I pored dosta posla uspjećete da ugodite i sebi. Pozovite dragu osobu i ulepšajte još nekome dan. Čuvajte se sumnjivih transkacija i prevara na Internetu. Trudite se da unosite više vitamina putem ishrane.

BIK

Jedna osoba će danas posebno da vam "ide na živce" na poslu. Bolje se izolujte i fokusirajte na svoj rad. Nisu vam potrebni dodatni stresovi. Pomalo ste zapostavili bližnje, vreme je za okupljanje. U ljubavi sve po starom. Slobodni tragaju za drugom polovinom, zauzeti uživaju u malim znacima pažnje i ljubavi.

BLIZANCI

Danas imate neopisivu želju da postavite stvari na svoje mjesto. Nemojte previše da se petljate u tuđe odnose, mogli biste da ispadnete krivi. Slobodni Blizanci spremni su krajem dana za ljubavne zavrzlame. Trudite se da ne dajete ljudima previše lažne nade. Zauzeti rješavaju nesuglasice sa partnerom, pogotovo oni koji su na početku veze.

RAK

Zvijezde vam za 4. decembar 2023. godine nalažu da više pažnje obratite na svoje zdravlje. Ono što možete danas da uradite ne ostavljate za sutra. Očekuje vas poziv na jedan važan događaj ili sastanak. Imaćete vremena da razmislite. U ljubavi niste sigruni da li ste na pravom putu. Ne prenagljujte, ostavite da vrijeme odrati svoje...

LAV

Iako se trudite da ne budete zlopamtilo, ipak neke stvari ne možete da zaboravite. Danas vas posebno stižu misli iz prošlosti. Ukoliko ne možete sami da se izborite sa njima, uvek imate kome da se obratite za pomoć. O ljubavi ne razmišljate previše, kad se pojavi pojavila se. Zato je sada vrijeme da se više fokusirate na unutrašnje blagostanje.

DJEVICA

Početakom dana "usijaće" vam se telefon. Zvijezde vam savetuju da nikome ništa ne obećavate pre vremena. Prvo se sami sa sobom organizujte i napravite plan. Slobodne Djevice razmišljaju da prihvate poziv jedne osobe. Prijaće vam razmjenjivanje mišljenja. Ko zna, možda se i zaljubite...

VAGA

Dnevni horoskop za 4. decembar 2023. godine vam savjetuje da se držite po strani kada su svađe drugih u pitanju. Kada je riječ o novcu stiže vam povoljna situacija u pravi čas. Na ljubavnom planu sumnjate u svoje kvalitete. Samo se opustite i budite prirodni i vidjećete kako sve ide svojim tokom. Proverite krvni pritisak!

ŠKORPIJA

Već na početku dana sve će početi da vam smeta, gužva u saobraćju, ljudi koji ne razmišljaju, tuđi zahtjevi... Brojite do 10! Jedna osobe će se zainteresovati za vas, trudite se da joj ne dajete dvosmjerne signale. Ukoliko vam se ne svidi, iskrenije je da joj date to do znanja. Zauzete Škorpije bi trebalo više da porade na razumijevanju partnera.

STRIJELAC

Danas će jedan problem da pokrene drugi. Ne libite se da potražite pomoć kolega ili nadređenih. Nezaposlenim se ukazuje zanimljiva poslovna prilika. Pokušajte, nemate šta da izgubite. Slobodni Strijelčevi se bore sami sa sobom. Dajte šansu drugoj strani, pa tek onda donesite odluku. Oni zauzeti nek se više potrude oko partnera.

JARAC

Previše ste tvrdoglavi da priznate svoje greške. Nemojte da pretjerujete u tome, drugi bi mogli da vas "provale". Pazite na šta trošite novac, neprimetno bi mogao da vam "sklizne" iz novčanika na sitnice. Partner vam zamjera što ste odsutni, malo pažnje je potrebno za sreću. Unosite više vitamina i tečnosti!

VODOLIJA

Zvijezde za 4. decembar 2023. vam kažu da nije sve onako kao što izgleda. Čuvajte se ljudi koji vam se non-stop smješkaju. Iza toga bi mogla da se krije loša namjera. Moguća su udvaranja na poslu, trudite se da ne pretjerujte. Miješanje poslovnog i privatnog za vas nije dobra opcija.

RIBE

Dnevni horoskop za 4. decembar 2023. godine vam poručuje da vam je potrebno još malo truda da se istaknete na poslu. Ne libite se da sami preuzmete inicijativu, pitate i istražujete. Tako ćete doći do novih ideja koje će vaš poslodavac da cijeni. Slobodne Ribe danas zavode, dok zauzete čeka pravo uživanje...

