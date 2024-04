NEDELJNI HOROSKOP: Rakovima stiže novo životno poglavlje, Strijelčevi uče lekciju

Pročitajte nedjeljni horoskop od 29. aprila do 5. maja 2024. godine!

Izvor: Shutterstock/MR.RAWIN TANPIN

Nedeljni horoskop od 29. aprila do 5. maja 2024. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Nedjeljni horoskop od 29. aprila do 5. maja 2024. godine kaže da je ovo nedjelja kombinacije nagrada i novih izazova. Na poslu ćete se možda osjećati preopterećeno zbog novih obaveza ili zategnutih odnosa sa saradnicima. Ne dozvolite da budete obeshrabreni. Vaša marljivost će biti cijenjena. Moguće su čak i pozitivne promjene u karijeri. Ljubavno polje obilježeno je taktikama. Ako ste zauzeti, jasno stavite do znanja da želite iskren odnos. Ukoliko ste slobodni, prijaće vam igra "toplo-hladno". Moguća nesanica. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

BIK

Sukobi ili nesporazumi sa osobom koja je važan kontakt. Zapamtite da iskrena komunikacija pomaže u izbjegavanju većih problema. Upornost je ključ uspjeha. Izbjegavajte rizična finansijska ulaganja, nije povoljan trenutak. Ipak, zvijezde kažu da treba da budete otvoreni za mogućnost sticanja dodatnih izvora prihoda. Ljubavni odnos jača, uvjerićete se da su prethodni razgovori o dubljim temama urodili plodom. Kod slobodnih nema većih promjena, ali veče je rezervisano za flert. Provjerite krvnu sliku, prevencija nikada nije na odmet. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i sreda.

BLIZANCI

Ne zaboravite da se redovno odmarate i vodite računa o svom tijelu. Ne ingorišite signale koje vam ono šalje. Ova nedjelja će od vas zahtevati određenu fleksibilnost i odlučnost, ali zapamtite da svaki izazov sa sobom nosi priliku za rast. Budite sigurni i držite se svojih vrijednosti i uspjećete da postignete sve što želite. Kada su emocije u pitanju, prošlost kuca na vrata. Pred vama će biti velika odluka, ali ne zaboravite na osobu koja vam je maksimalno posvećena. Zdravlje je dobro. Najbolji dani biće vam subota i nedjelja.

RAK

Nedjeljni horoskop od 29. aprila do 5. maja 2024. godine donosi potpuno novo poglavlje u vašem životu! Spremite se za pozitivne promjene. One vas čekaju i na poslu, ovo je odličan trenutak da promijenite profesiju, ukoliko to planirate. Na put može da vam stane osoba koja će testirati vaše strpljenje. Ostanite "hladne glave", isključite emocije i obavite svoje zadatke. Bićete ponosni i vratiće vam se višestruko. Neke tajne u ljubavi mogu da isplivaju na površinu. Vodite računa ako ste vi glavni akter. Čuvajte se prejedanja. Najbolji dani biće vam četvrtak i nedjelja.

LAV

Početkom nedjelje će doći do neočekivanih tenzija u vašem životu za koje ćete pomisliti da su teško premostive. Ipak, vremenom ćete vidjeti u čemu je tačno problem. Obratite više pažnje na svoje zdravlje, ne samo fizičko, već i mentalno. Redovan odmor i fizička aktivnost će vam pomoći da održite ravnotežu. Kraj nedjelje je odličan za rješavanje papirologije, imaćete osjećaj da vam je pao teret s leđa. Imate punu podršku partnera, tokom vikenda možete da očekujete lijep gest ili iznenađenje. Ako ste slobodni, velike su šanse da upoznate pravu osobu. Pojačajte unos vitamina. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

DJEVICA

Promjena koje ste se toliko plašili, ispostaviće se kao izuzetno korisna za vas i omogućiće vam da konačno raširite krila. Vaš potencijal će biti primijećen, što će podrazumijevati promjenu vašeg društvenog statusa. Vaša avantura tek počinje, a pozitivnu energiju prenijećete na ljude oko sebe. Zvijezde kažu da je ovo nedjelja u kojoj ćete steći nove, važne kontakte za svoj posao, ali i poznanstva koja mogu da probude emocije u vama. Uživajte, imaćete čemu da se radujete! Dobro se osjećate, ali prijala bi vam fizička aktivnost. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i nedjelja.

VAGA

Nedeljni horoskop od 29. aprila do 5. maja 2024. godine vas upozorava da oštar jezik može da vas dovede do sukoba i raspada veze. Obratite pažnju jer poslije može da bude kasno. Možda je rješenje jednostavno - umjesto da tražite krivicu u svima oko sebe, počnite radom na sebi i razbijanjem starih obrazaca ponašanja. Počnite da slušate šta drugi imaju da kažu. Vidjećete da će razgovor biti mnogo lakši. Odlična nedjelja za uvođenje zdravih navika. Povedite računa o ishrani i više se krećite. Najbolji dani biće vam četvrtak i subota.

ŠKORPIJA

Ova nedjelja biće puna promjena i novih iskustava u svim oblastima života! Na poslu ćete se možda iznenaditi kada neočekivano dobijete potpuno novi raspored ili čak i novu poziciju. Budite fleksibilni i otvoreni za nove izazove. Moguće je da ćete, zahvaljujući njima, otkriti svoje skrivene talente. Krajem nedjelje slijedi novac za prethodne zasluge, a na vama je da birate kako ćete ga potrošiti. Vrijeme je da se počastite. Zauzeti, ljubav će cvjetati! Slobodni, nova ljubav je na pomolu! Zdravlje je dobro. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i srijeda.

STRIJELAC

Nedjelja koja donosi važnu lekciju! Naučićete da nikada ne treba da sudite o knjizi po koricama. Zahvaljujući tome srešćete svoju pravu srodnu dušu, a to će se vjerovatno dogoditi preko zajedničkih prijatelja. Novčanik ove nedjelje pokušava da vas zaustavi. Vodite računa o svom budžetu, mogući su neplanirani troškovi. Ne padajte u iskušenje zbog reklama, promocija, popusta. Ovo će biti pravi test vaše snage volje. Imate punu podršku partnera ili osobe koje vam se dopada. Čuvajte se alergija. Najbolji dani biće vam subota i nedjelja.

JARAC

Pokušajte da provedete više vremena sa svojim voljenima kojima nedostajete, nego na poslu. Usredsredite se na privatne stvari koje će neočekivano zahtevati vašu povećanu pažnju. Možda ćete morati da tražite savjet od drugih koji će moći da sagledaju stvar iz drugačije perspektive. Imate osjećaj da poslovne zadatke ne možete nikom da povjerite, a zvijezde vas savjetuju da napravite pauzu. Osoba iz prošlosti vam je u mislima, pokušajte da napravite prvi korak. Povedite računa o ishrani. Najbolji dani biće vam srijeda i petak.

VODOLIJA

Dugoočekivani odmor je konačno stigao! Ovo će biti nedjelja koja će vam omogućiti da se opustite i uživate posle višemjesečnog stresa. Iskoristite ovo vrijeme mudro. Umjesto da se zatrpavate kućnim poslovima, planirajte kratak izlet, boravak u banji ili put u inostranstvo. Ovo je odlično vrijeme i za jačanje odnosa sa partnerom. Ukoliko ste slobodni, očekujte poruku od misteriozne osobe sa društvenih mreža. Prijaće vam komunikacija. Dobro se osjećate. Najbolji dani biće vam ponedeljak i utorak.

RIBE

Nedjeljni horoskop od 29. aprila do 5. maja 2024. godine donosi zanimljivu prognozu! Na putu će vam se pojaviti izvjesna Škorpija koja će po svaku cijenu pokušati da vas obori s nogu! Upravo ona neće dozvoliti da budete isprovocirani od strane osobe koju ste nedavno upoznali, a ujedno će znati kako da je drži na distanci od vas. Krajem nedjelje moguća je nova ljubavna romansa koja će proširiti vaše vidike i promijeniti planove. Ne bježite od emocija, naprotiv. Prepustite im se i vidjećete da ste učinili pravu stvar. Mogući problemi sa crijevima. Najbolji dani biće vam subota i nedjelja.

(MONDO)