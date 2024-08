Dnevni horoskop za 29. avgust 2024. godine: Ribe moraju da prećute nešto, Rak u ljubavnoj dilemi

Pročitajte dnevni horoskop za 29. avgust 2024. godine!

Izvor: Shutterstock/Neirfy

Dnevni horoskop za 29. avgust 2024. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 29. avgust 2024. vam savjetuje da napravite sebi mirno okruženje, za sve svoje misli, želje i planove. Potrebno vam je da se fokusirate jer imate mnogo toga na umu. Partner je najveća podrška i obasipa vas romantikom i nježnošću.

BIK

Vaš dnevni horoskop nagovještava da ćete konačno riješiti neki privatni problem, koji vam je stvarao veliki pritisak. Sektor komunikacije vam je izuzetno dobar, i sada recite svima šta vam je na duši kako biste postavili sve kako želite. U ljubavi, osjećate se kao da se pretvarate, već duže vrijeme, i ne znate šta dalje.

BLIZANCI

Novčani horoskop vam je odličan, ako ste planirali neki veliki trošak, danas je dan najbolji za trošenje veće svote novca. Dobićete bolju ponudu nego što ste očekivali. Zdravlje vam je stabilno, ali se pazite ako se bavite fizičkom aktivnošću, obavezno se najprije zagrijte.

RAK

Dnevni horoskop u znaku je ljepote i estetike, želite da napravite neku promjenu - da li na sebi, da li na svom životnom okruženju - i iz vas prosto izbija kreativnost! Iskoristite ovaj zalet, i u jesen uđite vedri i okruženi lijepim stvarima. U ljubavi, počinjete da se pitate da li je jedna odluka bila ispravna.

LAV

Dnevni horoskop za 29. avgust 2024. godine savjetuje da duboko udahnete i preispitate činjenice koje stoje iza neke odluke pred vama. Ako joj ne pristupite iz ugla beznadežnosti, već optimizma i vjere u sudbinu, sigurno ćete donijeti ispravnu odluku! U ljubavi vam fali više samopouzdanja.

DJEVICA

Nakon nekoliko neizvjesnih dana, odjednom dobijate pravi nalet osjećanja emocionalne sigurnosti. Sumnjali ste u sebe, partnera, čak i druge odnose u svojoj okolini, ali konačno vidite stvari onakvim kakve jesu - baš kakve ste željeli. Pazite se previše začinjene hrane.

VAGA

Dnevni horoskop za 29. avgust 2024. godine otkriva da želite danas da ugodite sebi, i ako imate vremena i prostora, uradite to! Počastite se omiljenom hranom, kupite sebi neku sitnicu koja vas uveseljava, sve su to investicije u vašu dobru energiju. Partner kao da se udaljava od vas, ali razmišljate da li je to dobra stvar jer kao da trenutno niste na istoj talasnoj dužini.

ŠKORPIJA

Dnevni horoskop upozorava, neka osoba iz vaše okoline pokušaće da vas ubjeđuje u svoje mišljenje, i moguće je da će situacija eskalirati do konflikta. Nema svako širok pogled na svijet i sposobnost da sasluša osobu prekoputa sebe. Ne nasjedajte na provokacije!

STRIJELAC

Čeznete za dubljom povezanošću sa ljudima, i prvi korak je da odbacite neke odnose koji su vrlo površni. Potrebna vam je dubina, razumijevanje i povezanost na jednom nivou koji mnogi ljudi nikada ne dostignu - a vi jeste i čestitajte sebi na tome! Ako ste skloni migrenama, budite spremni za sve što današnji dan nosi.

JARAC

Osjećate ogromnu želju da vas ljudi oko vas bolje čuju, vide i razumiju. Da li ste okruženi osobama koje se ne trude da sagledaju tuđe gledište, ili im niste dovoljno jasno rekli šta želite? Zapitajte se i krenite u akciju. Moguć je novčani dobitak!

VODOLIJA

Privlačni ste drugima kao magnet, i ne možete da se odbranite od poziva za izlazak! Ali, da li je neobavezni flert ono što želite baš u ovom trenutku? Novčani horoskop vam nije sjajan, ne bacajte se u veće troškove!

RIBE

Dnevni horoskop za 29. avgust 2024. godine otkriva da ste prelomili neku odluku, ali nemojte previše da je dijelite sa ljudima u okolini, jer neki od njih nisu spremni da čuju šta imate da im kažete. Za sada budite tajnovitiji nego inače, posebno ako je u pitanju novac. Ne izlažite se previše Sunčevoj svjetlosti.

(MONDO)