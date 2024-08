4 znaka horoskopa su favoriti do kraja 2024: Ako ste na spisku, imate najljepšu prognozu za jesen i zimu

Astrologija otkriva koji znaci horoskopa su najsrećniji u drugoj polovini 2024. godine!

Izvor: Shutterstock/MR.RAWIN TANPIN

Mjesečni horoskop za avgust 2024. počeo je da donosi zanimljive događaje svima znacima horoskopa. Obiležiće ga retrogradni Merkur koji će pojedinima pomrsiti konce, a ima i onih koji će biti zaštićeni. Kome slijede posebna predviđanja za period do kraja 2024. godine? Ovi horoskopski znaci će u narednom periodu imati prednost u svim aspektima života:

RIBE

Opresivni uticaj Saturna u posljednjih godinu dana donio je mnoge poteškoće u vašem životu. Ako ste Riba, konačno vam zvijezde donose pozitivnu energiju. Uz Neptunovu pomoć, doživjećete talas obilja u finansijskom i ljubavnom sektoru. Ako ste sa nekim, možete da očekujete veliku podršku voljene osobe. Ako ste slobodni, sreća ide ka vašem ljubavnom sektoru. Ipak, budite oprezni! Rezultati neće doći odmah. Izlazak iz teške situacije može da potraje i zahtijeva mnogo truda. Istrajnost je ono što će vam donijeti sreću do kraja godine.

ŠKORPIJA

Profesionalno ste u prednosti i imate velike šanse da napredujete u karijeri u drugoj polovini 2024. Horoskop sve radi u vašu korist, a to će se isplatiti kroz različite mogućnosti razvoja. To ne znači da stvari dolaze bez napora. Naprotiv! Naredni mjeseci mogu da znače mnogo posla, ali će biti i dosta zadovoljstva. Saradnja sa istomišljenicima može da pomogne vašoj reputaciji. Imajte to na umu i dobro iskoristite tu mogućnost.

LAV

Možda ćete morati da imate više odgovornosti. Ovo ne bi trebalo da bude razlog za zabrinutost jer je to način na koji vam horoskop pokazuje da vas podržava. Morate da se potrudite u onim sektorima u kojima želite da se razvijate. Ako želite da uštedite, sada je veoma dobar trenutak! To će vam pomoći da ostvarite cilj koji dugo planirate, a sve možete da završite prije ulaska u 2025. godinu. Samo slušajte svoju intuiciju.

BLIZANCI

Sa Jupiterom u Blizancima, ne samo da ćete vidjeti sebe u finansijskom prosperitetu, već možete da budete veoma inspirisani u svom radu. Možda ćete zaraditi novac od stvari u kojima uživate, kao što su određeni hobiji. Moguće je da ćete ostvariti san koji se do sada činio nedostižnim. Imaćete veliku sreću da radite sa ljudima koji vam donose pozitivnu energiju. Na posao nećete više gledati kao na posao. Umjesto toga, svaki zadatak možete da pretvorite u nešto oko čega ćete biti strastveni.

