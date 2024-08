Nedjeljni horoskop: Ovan u ljubavnim problemima, Blizanci se nerviraju zbog posla, a vi?

Pročitajte nedjeljni horoskop od 26. avgusta do 1. septembra 2024. godine!

Izvor: New Africa/Shutterstock

Nedjeljni horoskop od 26. avgusta do 1. septembra 2024. godine otkriva šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Nedjeljni horoskop od 26. avgusta do 1. septembra 2024. godine kaže da tokom prve polovine sedmice je moguće da ćete se suočiti s problemima na polju ljubavi što je posljedica nerešenih odnosa, ali i vaše tvrdoglavosti. Važno je da izbjegnete da uključite rodbinu u ove sukobe, jer će vam to dodatno otežati situaciju. Druga polovina nedjelje donosi priliku za uspostavljanje harmonije u porodici, ali obratite pažnju na zdravlje, jer prekomjerni rad i napor će negativno uticate na opšte stanje.

BIK

U prvoj polovini nedjelje se Bikovima savjetuje da se klone neobaveznih veza, posebno ako su već u stabilnom odnosu. Neki stari propusti i greške isplivaće na vidjelo, što će izazvati svađe sa partnerom, a uticaće i na vaše zdravlje. Važno je da se suočite sa svojim manama, priznate greške i poradite na njihovom ispravljanju. Druga polovina nedjelje donosi priliku da se kreativno iskažete i poboljšate situacije u ljubavnom životu. Naravno, pod uslovom da ste izvukli pouke iz prošlih grešaka. Mogući problemi sa probavom.

BLIZANCI

Prva polovina nedjelje donosi stres na poslu. Osjećaćete da su vam sva vrata zatvorena, najvjerovatnije zbog nekih grešaka koje ste napravili u prošlosti. Iako ćete osjećati nezadovoljstvo, savjet je da ne postupate ishitreno. Prilike za popravak će biti u drugoj nedjelji, ali potrebno je da pažljivo razmotrite nove ponude. U ljubavi vas očekuju burne rasprave s partnerom i to zbog ljubomore. Obratite pažnju nazdravlje i iskoristite ovaj period za preventivne tretmane.

RAK

Nedjeljni horoskop od 26. avgusta do 1. septembra 2024. godine kaže da će početkom sedmice dugogodišnji problemi u ljubavnim odnosima isplivati na površinu. Biće vam izuzetno teško da pronađete konstruktivno rješenje. Ipak, važno je da analizirate razloge za ovoliko neslaganje i razmirice. Druga polovina nedjelje donosi bolje prilike za razgovor i rješavanje problema. Budite spremni na kompromise i realno sagledavanje situacije. Ukoliko ste slobodni, očekujte poziv od osobe u znaku Bika.

LAV

Vaš nedjeljni horoskop vas savjetuje da izbjegavate rizične projekte i avanture koje vam predlažu prijatelji, jer to može ugroziti vašu sigurnost. Kritičan period je prva polovina nedjelje. Takođe, budite oprezni s električnim uređajima. Druga polovina nedjelje donosi uspjeh u rešavanju finansijskih pitanja, ali i nekih koji se tiču nekretnina i nasljedstva. Važno je da jasno definišete svoje ciljeve i usmjerite energiju ka postizanju tih ciljeva. U ljubavi bez većih promena, slobodni uživaju u avanturama.

DJEVICA

Prva polovina nedjelje pokazaće vam da vam nedostaje znanje i upućenost u neke teme a koje će biti veoma važne na poslu. Umjesto da se obeshrabrite, potrudite se da se edukujete i uhvatite priključak sa drugima. Druga polovina nedjelje doneće nešto povoljnije okolnosti, ali pripazite da ne trošite previše vremena na druženje i ljude koji vas odvraćaju od onog što vam je trenutno prioritet. Zauzeti će krajem nedjelje imati prelepe trenutke sa parftnerom. Slobodni planiraju putovanje.

VAGA

Nedjeljni horoskop od 26. avgusta do 1. septembra 2024. godine kaže da ćete u prvoj polovini nedjelje shvatiti da jednostavno ne možete sve odjednom da postignete. Umjesto da se zbog toga nervirate, fokusirajte se na dugoročne polanove i postepeno radite na ostvarenju svojih ciljeva. Druga polovina nedjelje donosi uspjeh u karijeri, ali obratite pažnju na zdravlje i sprečite pogoršanje hroničnih bolesti. Pojedine Vage će zbog ljubavi propatiti ove sedmice, ovo se posebno odnosi na one koje su u zabranjenim vezama.

ŠKORPIJA

Finansijski problemi u odnosima s prijateljima mogli bi neprijatno da vas iznenade tokom prve polovine nedjelje. Važno je da ih riješite pošteno i otvoreno. Ne dozvolite da nešto ostane nedorečeno, kasnije bi moglo da preraste u veliki problem. Druga polovina nedjelje je posebno povoljna za one u vezama, odličan je period da poboljšate i produbite odnos. Fokus neka vam budu zajednički interesi. Slobodni, nemojte da budete previše strogi i da odbacujete udvaranja.

STRIJELAC

Prošlost bi mogla da ponovo ispliva na površinu tokom prve polovine nedjelje, što će kod Strijelčeva stvoriti intenzivnu nelagodu i uznemirenost. Umjesto da se sažaljevate, najbolje bi bilo da izvučete korisne lekcije iz ovih iskustava. Druga polovina nedjelje donosi mogućnost razjašnjavanja zbunjujućih situacija, ali budite oprezni kada donosite odluke vezano za novac. Ova sedmica je pogodna i da poradite na poboljšanju zdravlja, prvenstveno na usvajanju zdravih navika u ishrani.

JARAC

Prva polovina nedjelje će vam najvjerovatnije biti u znaku rasprava i nesuglasica sa članovima porodice. Vaši savjeti i postupci možda neće biti dobro prihvaćeni. Da biste što brže prebrodili krizu, najbolje je da malo analizirate sopstveno ponašanje i prilagodite se situaciji. Druga polovina nedjelje donijeće pojačanu želju za učenjem i ličnim razvojem. Najvažnije je da se fokusirate na jedan pravac kako biste ostvarili napredak. U ljubavi vas očekuju samo najljepše stvari - nežnost, pažnja i pokloni!

VODOLIJA

Tokom prve polovine nedjelje bićete primorani da se suočite s posljedicama svog rasipništva! Trošili ste novac kao da sutra ne postoji i sada grcate u dugovima. Savjet zvijezda je da izvučete pouke i ne ponavljate greške. Situacija će se poprilično popraviti u drugoj polovini nedjelje, daleko bolje ćete upravljati novcem, a imaćete i neke neočekivane prilive para koje će vam pomoći da "pregurate" krizu. Nije najbolja nedjelja za ljubav. Partner je kritički nastrojen, a vi izbjegavate razgovor jer ste pritisnuti sopstvenim problemima.

RIBE

Nedjeljni horoskop od 26. avgusta do 1. septembra 2024. godine kaže da će vam prva polovina nedjelje donijeti probleme zbog loših navika koje vas usporavaju i blokiraju u postizanju uspjeha. Vrijeme je za promjene i savjet zvijezda je da budete strpljivi i dosljedni. U drugoj polovini nedjelje ćete doći do nekih informacija vezano za partnera ili osobu koja vam se dopada. Mudro bi bilo da ne otkrivate neke tajne iz svog privatnog života, velika je vjerovatnoća da će doći do nesporazuma. U ljubavi i zabavi, težite kvalitetu, a ne kvantitetu.

(MONDO)