Nedjeljni horoskop: Djevica sluša intuiciju, Ribe privlače druge kao magnet

Nedjeljni horoskop od 27. januara do 2. februara 2025. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Nedjeljni horoskop 27. januara do 2. februara 2025. godine najavljuje da se ove nedjelje razrješava neko važno pitanje, možda vezano za dokumentaciju ili nešto administrativno, ali konačno možete da odahnete. Na poslu dobro provjeravajte svaki detalj, jer je moguće da će vam nešto promaći. Imaćete priliku i da se zapitate da li ste dovoljno cijenjeni u svom kolektivu, i koji dalji koraci bi bili pametni u želji da promijenite svoj položaj. U ljubavi, univerzum vam poručuje šta ste zaslužili, i imate utisak da je to više nego što trenutno dobijate. Zdravlje je stabilno. Najsrećniji dani biće vam petak i subota.

BIK

Ove nedjelje jurite za uspjehom, ali vam on izmiče, i za to krivite druge ljude. Razmislite da li ste bili dovoljno otvoreni i da li ste zaista uradili svoj dio posla, ili samo tražite izgovore na drugim "adresama". U ljubavi, počinjete dublje da istražujete odnos koji vam je vrlo važan, i čekate željno svaki signal sa druge strane, koji dokazuje da i ta osoba misli isto - da bi vaša budućnost mogla da bude predivna! Moguće su migrene, ako ste im inače skloni. Najsrećniji dani ove nedjelje su vam, po horoskopu, ponedjeljak i petak.

BLIZANCI

U karijeri se za vas ove nedjelje događa prekretnica, neki događaj će vas uvjeriti da je vrijeme da budete glasniji i jasniji po pitanju svoje pozicije i odgovornosti. Neko iz vaše okoline je željan druženja, ali vi kao da nemate energije za tu osobu zbog neke situacije iz prošlosti. U ljubavi određujete sebi cilj, ali brinete da li je partner spreman da zajedno krenete ka njegovom ostvarenju. Vrijeme je za potpuno otvoren i iskren razgovor zbog kog će vaša veza procvjetati! Zdravlje vam je dobro, a najbolji dani biće utorak i četvrtak.

RAK

Nedjeljni horoskop od 27. januara do 2. februara 2025. godine usmjerava vas da se zagledate u prošlost, da cijenite sve što ste ostvarili, ali da ne zaboravite šta je sve bilo potrebno prevazići, da biste danas bili tu gdje jeste. Ljubavni horoskop najavljuje da će neki događaj učiniti da partner i vi shvatite do koje mjere ste, zapravo, na istoj "frekvenciji". Budite oprezni sa većim troškovima, bolje je da sačekate sljedeću nedjelju i bolju ponudu. Više se krećite, naročito ako imate problema sa donjim dijelom leđa. Najbolji dani su vam ponedjeljak i subota.

LAV

Vaš nedjeljni horoskop u znaku je druženja, provoda i zabave! Ako niste u vezi, ovog vikenda se spremite da zablistate u nekom izlasku i šarmirate sve ljude koji vas vide! Moguće je da će se izroditi vrlo zanimljivo novo poznanstvo, koje može da preraste u više od običnog flerta kakav trenutno želite. Zdravstveni horoskop vas savjetuje da budete oprezni ako trenirate, da biste izbjegli povrede. Najbolji dani su vam srijeda i petak.

DJEVICA

Intuicija je ključna riječ za vas ove nedjelje, i nepogrešivo će vas voditi kroz izazove u poslu i ljubavi. Sa partnerom je odnos stabilan, ali neki razgovori odlaze u pogrešnom smijeru i tu je važno da poslušate svoj unutrašnji glas. Posao vam lako ide od ruke samo ako se potpuno skoncentrišete, i ne dozvolite da vas drugi ljudi opterećuju nebitnim stvarima, što će ove nedjelje više njih pokušavati! Zdravlje vam je OK, ali se pazite prehlade. Najsrećniji dani po horoskopu su vam utorak i nedjelja.

VAGA

Nedjeljni horoskop od 27. januara do 2. februara 2025. godine savjetuje da preispitate odnos s partnerom, posebno ako ste tek započeli vezu. Unutrašnji osjećaj vam govori da ovo možda nije pravi put za vas, ali je potrebno da sagledate sve činjenice i poslušate razum, a ne srce - neki će se neprijatno iznenaditi, ali za većinu ljudi rođenih u vašem znaku, sve će biti u redu. Na poslu vam je preko glave neke osobe koja stalno traži izgovore. Budite oprezni sa unosom teške hrane ili alkohola, ako idete na neku proslavu. Najsrećniji dani su vam utorak i srijeda.

ŠKORPIJA

Za vas su u fokusu promjene i transformacije, i pokušajte da odvojite jedno popodne da zapišete šta su lekcije kojima vas je prethodni period naučio. Ako osvijestite kod sebe šta niste željeli, bićete spremniji da preduzmete korake da se to ne ponovi. U ljubavi vam se iznenada pojavljuje neka osoba iz prošlosti, puna želje da vaš odnos bude kao prije. Da li ćete pružiti šansu? Moguća je ukočenost, pa radite vježbe istezanja. Najbolji dani biće vam srijeda i nedjelja.

STRIJELAC

Niste spremni na kompromis u ljubavi, i jasno to stavljate partneru do znanja. Na poslu je potrebno da postavite granice nekoj osobi koja stalno misli da može da vas kontroliše, iako joj to nije posao. Prijateljstva su vam centralni odnosi ove nedjelje i razmislite kako možete da usrećite drage prijatelje. Neko iz porodice ne shvata poruku koju pokušavate da mu pošaljete, pa budite uporniji. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i petak.

JARAC

Dajte sebi prostor i slobodu da eksperimentišete ove nedjelje, jer vas srce vuče ka nepoznatom, neistraženom i novom! Ako niste u vezi, prihvatite poziv za izlazak i upoznajte nekog zanimljivog na dublji način. Posao vam oduzima previše vremena, i pronađite vrijeme za sebe kada možete da se opustite i uživate sa dragim ljudima. Zdravlje je OK. Najsrećniji dani biće vam utorak i četvrtak.

VODOLIJA

Duboko udahnite i recite univerzumu da ste spremni da primate, a ne samo da dajete, i odmah će vam se otvoriti vrata izobilja! Novac stiže, veliki dobitak je na vašem putu! I u ljubavi bi trebalo da se otvorite i pokažete ranjivu stranu, kako biste dobili više od partnera u emotivnom smislu. Na poslu vas neozbiljnost drugih čini nervoznim, ali ne dozvolite da utiču na vaše raspoloženje. Provjerite krvnu sliku ako osjećate slabost ovih dana. Najsrećniji dani biće vam srijeda i nedjelja.

RIBE

Nedjeljni horoskop od 27. januara do 2. februara 2025. godine u znaku je ljubavi, zauzeti odlučuju sa partnerom vezano za neko veliko životno pitanje, dok slobodni emituju privlačnu energiju i prizivaju nove simpatije i poznanstva. Posao vam zahtjeva da budete otvoreni prema nekom od kolega, ko odbija da preuzme odgovornost za svoje rezultate. Pokažite razumijevanje i podršku, i zajedno ćete napraviti velike stvari! Zdravlje vam je OK. Najbolji dani biće vam utorak i četvrtak.

