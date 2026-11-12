Dnevni horoskop za 12. novembar 2026: Biku stiže emotivno iscjeljenje, Jarac otvara staru ranu

Dnevni horoskop za 12. novembar 2026. - posao, ljubav i zdravlje.

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Ovan

Suočavanje sa porodičnim nasljeđem donosi prijeko potrebnu slobodu i razdvajanje ličnih ciljeva od očekivanja srodnika. Istine o zajedničkim finansijama i skrivenim porocima izlaze na vidjelo, pojačavajući vašu osjetljivost prema domu i djeci.

Bik

Razgovor sa braćom, sestrama ili bliskim okruženjem donosi iscjeljenje, pod uslovom da prvi pokažete ranjivost. Otvoreno izgovaranje sopstvenih uvjerenja i proživljenih trauma stvara prostor za dublje proboje u odnosima sa partnerom ili prijateljem koji prelazi granicu platonskog.

Blizanci

Napetost između ličnih finansija i društvenog kruga dostiže vrhunac. Pritisci prijatelja i ljubomora okoline primoravaju vas da jasno postavite prioritete i odaberete sopstveni put, dok profesionalna odgovornost raste pod pritiskom.

Rak

Rješavanje poslovnih propusta i popravljanje ugleda postaju prioritet na samom početku. Preispitivanje tradicionalnih uvjerenja otvara prostor za nova shvatanja, posebno u kontekstu bliskih odnosa i razumijevanja voljene osobe.

Lav

Dugogodišnji nemiri u vezi sa sopstvenim uvjerenjima i vaspitanjem traže razdvajanje lične istine od onoga što vam je nametnuto. Stare uspomene i preispitivanje prošlosti otvaraju put ka praštanju sebi i porodici.

Djevica

Pitanja povjerenja, intimnosti i zajedničkih resursa stavljaju na probu vaša prijateljstva. Skriveni strahovi i neizgovorene riječi stvaraju napetost, ali iskrenost ostaje jedini put ka razrješenju.

Vaga

Liječenje profesionalnih i poslovnih rana zahtijeva preuzimanje odgovornosti uz znatno veću emotivnu inteligenciju. Vaš sistem vrijednosti i skriven napor uložen u uspjeh dolaze u fokus, tražeći balans između dužnosti i ličnih potreba.

Škorpija

Umor i anksioznost podsjećaju vas na zanemarenu ravnotežu između fizičkog i mentalnog zdravlja. Vaša potraga za istinom i ispravnim putem dobija na snazi, ali pretjerana strast lako prelazi granicu u opsesiju.

Strijelac

Nerazriješeni odnosi sa prošlošću i ograničenja u kreativnosti izazivaju napetost. Porodična sjećanja i briga o starijima bude snažnu intuiciju, ali i preveliku želju za kontrolom situacije.

Jarac

Emotivni obrasci iz djetinjstva ponovo se aktiviraju u sadašnjim partnerstvima, donoseći stare rane na površinu. Ipak, otvorena komunikacija stvara savršenu priliku za produbljivanje veze i učvršćivanje povjerenja.

Vodolija

Kritike okoline i rodbine na račun vašeg načina života ili posla zahtijevaju trezvenu procjenu - da li je riječ o dobronamjernim savjetima ili pukoj sujeti? Poslovna istrajnost donosi zaslužene rezultate i stabilnost.

Ribe

Nesigurnost u sopstvene talente i vrijednost rada javlja se kao prolazna prepreka. Oslanjanje na provjerenog saradnika ili partnera vraća samopouzdanje, dok duboka uvjerenja prožimaju vašu svakodnevicu i umjetnički izraz.

(Lepa i srećna/Mondo)