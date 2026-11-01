3 horoskopska znaka očekuje finansijski preokret u prvoj polovini mjeseca: Novac stiže kada se najmanje nadaju

Prva polovina novembra mogla bi da donese zanimljive promjene na finansijskom planu, posebno za Bikove, Djevice i Jarčeve.

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Prema astrološkim tumačenjima, početak mjeseca obilježava sekstil Venere i Jupitera, aspekt koji se povezuje sa obiljem, zadovoljstvom i finansijskim mogućnostima. Mlad Mjesec u Škorpiji 9. novembra simbolično otvara prostor za nove početke, dok direktno kretanje Merkura i Venere sredinom mjeseca donosi priliku da se razjasne dogovori i pokrenu stvari koje su stajale u mjestu.

Evo koja tri znaka horoskopa bi mogla najviše da osjete ove promjene.

1. BIK

Bikovi bi u prvoj polovini novembra mogli da dobiju priliku koju već neko vrijeme priželjkuju. Posebno se izdvaja poslovni segment, jer bi razgovor, ponuda ili saradnja koja je ranije bila na čekanju konačno mogli da se pokrenu. Oni koji razmišljaju o promjeni posla ili dodatnom izvoru prihoda mogli bi da dobiju zanimljiv prijedlog.

Moguće je i da im se vrati novac koji su ranije pozajmili ili da dobiju priliku da naplate nešto što su dugo čekali. Važno je da ne odbacuju ponude samo zato što im u početku djeluju neobično. Finansijski pomak ne mora da bude ogroman da bi im značajno olakšao svakodnevicu.

2. DJEVICA

Djevice su među znakovima kojima bi novembar mogao da donese konkretnije rezultate prethodnog rada. Ako su u proteklom periodu ulagale vrijeme i energiju u posao, sada bi mogle da dobiju priznanje, bolju ponudu ili priliku za veću zaradu.

Posebno bi mogle da im se isplate vještine koje su do sada koristile samo kao dodatni posao ili hobi. Neki pripadnici ovog znaka mogli bi da pokrenu privatni projekat, pronađu klijenta ili dobiju preporuku koja im otvara nova vrata. Sredina mjeseca posebno je zanimljiva za razgovore o novcu i poslovnim uslovima.

3. JARAC

Jarčevi bi mogli da osjete olakšanje kada je riječ o finansijama. Poslije perioda u kojem su morali pažljivo da planiraju svaki trošak, pred njima bi mogle da se pojave mogućnosti za stabilniju zaradu. Posebno su naglašeni dugoročniji poslovni dogovori, napredovanje i prilike koje donose sigurnost.

Oni koji već neko vrijeme čekaju odgovor u vezi sa poslom, projektom ili isplatom mogli bi da dobiju povoljnije vijesti. Novac bi mogao da stigne kroz trud koji su ranije uložili, ali i kroz saradnju sa osobom koja prepoznaje njihov potencijal. Ipak, savjet je da ne žure sa velikim kupovinama čim osjete finansijsko olakšanje.

(MONDO)