Sedmični horoskop: Strijelac dobija poslovnu ponudu, Vagu očekuje veliko olakšanje

Pročitajte nedeljni horoskop od 2. do 8. novembra 2026. godine!

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Nedjeljni horoskop od 2. do 8. novembra 2026. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Nedjeljni horoskop od 2. do 8. novembra 2026. godine donosi vam nedjelju u kojoj ćete morati da birate između onoga što želite i onoga što se od vas očekuje. Na poslu bi mogla da se pojavi prilika da pokažete koliko vrijedite, ali nemojte da dozvolite da vam tuđe odlaganje obaveza pokvari planove. Mogući su razgovori o novcu, novom projektu ili promjeni koja vam već neko vrijeme prolazi kroz glavu. Partner bi mogao da vam zamjeri što ste mislima često negdje drugdje, pa pokušajte da pronađete više vremena jedno za drugo. Slobodni Ovnovi mogli bi da dobiju poruku od osobe za koju su mislili da je odavno izašla iz njihovog života. Ne žurite sa zaključcima, posebno ako se ranije niste najbolje razumjeli. Pripazite na umor i nemojte da zanemarujete potrebu za odmorom. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

BIK

Neko bi mogao da vam ponudi nešto što na prvi pogled djeluje primamljivo, ali nemojte odmah da pristajete. Na poslu ćete imati priliku da ispravite grešku koja nije vaša, ali dobro razmislite koliko želite da se miješate u tuđe obaveze. Finansije će da zahtijevaju malo više pažnje, naročito ako planirate veću kupovinu ili ulaganje u nešto za dom. Partner bi mogao da pokrene temu koju već neko vrijeme izbjegavate, a iskren razgovor će da vam donese više mira nego što očekujete. Slobodni Bikovi produbljuju komunikaciju sa osobom sa kojom već neko vrijeme imaju nerazjašnjen odnos. Možda je vrijeme da se prepustite emocijama koje pokušavate da suzbijete već dugo. Obratite pažnju na ishranu i pokušajte da uvedete više kretanja u svakodnevicu. Najbolji dani biće vam srijeda i nedjelja.

BLIZANCI

Očekuje vas nedjelja puna razgovora, dogovora i informacija koje bi mogle da vam promijene mišljenje o nekim ljudima. Na poslu ćete biti brži od ostalih, ali pazite da zbog nestrpljenja ne napravite nepotrebnu grešku. Moguće je da ćete da dobijete prijedlog za saradnju ili da čujete za priliku koju ne bi trebalo odmah da odbacite. Kada je riječ o novcu, izbjegavajte pozajmljivanje i nepromišljene troškove. Zauzeti Blizanci trebalo bi da prestanu da očekuju da partner sam pogodi šta im smeta. Recite otvoreno šta želite, umjesto da se povlačite i čekate da druga strana napravi prvi korak. Slobodni bi mogli da započnu zanimljivu komunikaciju sa osobom koja živi u drugom gradu ili često putuje. Moguće su glavobolje zbog stresa i nedostatka sna. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i subota.

RAK

Nedjeljni horoskop od 2. do 8. novembra 2026. godine donosi vam više porodičnih obaveza i privatnih planova. Ipak, nemojte zbog toga da zanemarite svoje potrebe. Na poslu ćete morati da budete odlučniji, posebno ako neko pokušava da vam prebaci odgovornost za nešto što niste uradili. Novac bi mogao da stigne kroz zaostalu uplatu, povraćaj ili dogovor koji ste ranije sklopili. U ljubavi vas očekuje period u kojem će sitnice imati veći značaj od velikih obećanja. Partner će da vam pokaže koliko mu je stalo kroz konkretne postupke. Slobodni Rakovi mogli bi da se nađu u društvu osobe koja će da ih podsjeti da ljubav ne mora uvijek da bude komplikovana. Ne vraćajte se starim pričama samo zato što vam je poznato ono što vas je nekada povrijedilo. Prijalo bi vam više vremena na svježem vazduhu. Najbolji dani biće vam četvrtak i nedjelja.

LAV

Nedjelja pred vama donosi priliku da se istaknete, ali i da konačno shvatite ko vam je zaista podrška, a ko se pojavljuje samo kada mu nešto treba. Na poslu biste mogli da dobijete pohvalu, važan zadatak ili poziv koji će vam otvoriti nova vrata. Nemojte da odbijete priliku samo zato što vam djeluje zahtjevnije nego što ste planirali. Finansijski ćete da budete stabilniji, ali jedna želja mogla bi da vas navede na veći trošak. U ljubavi je važno da ne pretvarate svako neslaganje u borbu za posljednju riječ. Partner želi da osjeti da ga slušate, a ne samo da čekate priliku da odgovorite. Slobodni Lavovi mogli bi da privuku pažnju osobe koja je na prvi pogled potpuno drugačija od njihovog uobičajenog tipa. Više se krećite i nemojte zanemarivati signale koje vam tijelo šalje. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

DJEVICA

Nedjeljni horoskop od 2. do 8. novembra 2026. godine donosi vam potrebu da sredite sve ono što ste prethodnih nedjelja ostavljali za kasnije. To se odnosi i na posao i na privatni život. Moguće je da ćete da dobijete zadatak koji zahtijeva koncentraciju, ali će vam upravo takva situacija da pomogne da pokažete koliko ste organizovani. Nemojte da se nervirate ako drugi ne rade istim tempom kao vi. Kada je riječ o novcu, dobra je nedjelja za planiranje troškova i rješavanje administrativnih obaveza. Zauzete Djevice mogle bi da razgovaraju sa partnerom o zajedničkim planovima, putovanju ili promjeni u svakodnevnom životu. Slobodni bi mogli da se iznenade kada shvate da osoba sa kojom se često dopisuju pokazuje mnogo više interesovanja nego što su mislili. Ne analizirajte svaku poruku i dozvolite da se stvari odvijaju prirodno. Povedite računa o varenju i nemojte preskakati obroke. Najbolji dani biće vam srijeda i petak.

VAGA

Pred vama je nedjelja u kojoj bi jedna odluka mogla da vam donese veliko olakšanje. Već neko vrijeme razmišljate o promjeni, ali ste čekali da se poklope sve okolnosti. Na poslu bi moglo da dođe do razgovora sa osobom koja ima uticaj na vaš dalji napredak. Budite jasni u vezi sa svojim očekivanjima i nemojte da umanjujete sopstvene zasluge. Mogući su i neplanirani izdaci vezani za porodicu ili dom. Partner bi mogao da pokaže ljubomoru, čak i ako za to nema pravog razloga. Nemojte odmah da se branite, već pokušajte da razumijete šta se krije iza takve reakcije. Slobodne Vage mogle bi da upoznaju nekoga na mjestu na kojem se najmanje nadaju, možda tokom izlaska ili kraćeg putovanja. Ne dozvolite da vas prethodna razočaranja spriječe da pružite šansu novoj osobi. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i četvrtak.

ŠKORPIJA

Neke stvari koje su vam do sada bile nejasne konačno bi mogle da dobiju smisao. Moguće je da ćete da saznate informaciju koja će da vam pomogne da donesete odluku u vezi sa poslom ili osobom kojoj niste potpuno vjerovali. Na radnom mjestu nemojte da ulazite u rasprave sa kolegama, čak ni kada ste sigurni da ste u pravu. Važno je da sačuvate energiju za ono što vam zaista donosi korist. Novac bi mogao da bude tema razgovora sa članom porodice ili bliskom osobom. Zauzete Škorpije očekuje malo više strasti, ali i razgovor o nečemu što se dugo prećutkuje. Slobodne bi mogle ponovo da se susretnu sa osobom sa kojom nikada nisu do kraja razjasnile odnos. Privlačnost će biti očigledna, ali razmislite da li se promijenilo ono zbog čega ranije nije uspjelo. Potreban vam je kvalitetniji san. Najbolji dani biće vam četvrtak i subota.

STRIJELAC

Željećete da promijenite rutinu i unesete malo uzbuđenja u svakodnevicu. Moguće je da ćete da počnete da razmišljate o putovanju, dodatnom obrazovanju ili poslovnom poduhvatu koji bi vam donio više slobode. Na poslu će da vam ponude nešto što zahtijeva brzo prilagođavanje, ali nemojte da vas strah od nepoznatog zaustavi. Finansije će da budu promjenljive, pa izbjegavajte kupovine kojima pokušavate da popravite raspoloženje. Partner bi mogao da vam zamjeri što previše vremena provodite sa prijateljima ili drugim ljudima. Pokažite mu da vam je stalo, ali nemojte da odustajete od stvari koje vas čine srećnim. Slobodni Strijelčevi mogli bi da započnu flert sa osobom koju će upoznati preko društvenih mreža ili zajedničkog društva. Jedan spontani susret mogao bi da preraste u nešto zanimljivo. Obratite pažnju na fizičku aktivnost i nemojte pretjerivati sa obavezama. Najbolji dani biće vam utorak i nedjelja.

JARAC

Vrijeme je da prestanete da odlažete odluku koju već dugo nosite u sebi. Na poslu biste mogli da dobijete dodatne obaveze, ali i priliku da pokažete da ste spremni za ozbiljniji položaj. Neko će da pokuša da vas ubijedi da prihvatite uslove koji vam ne odgovaraju. Nemojte da pristajete samo da biste izbjegli neprijatan razgovor. Finansije će da zahtijevaju disciplinu, naročito ako planirate kupovinu nečega skupljeg. U ljubavi ćete željeti sigurnost i konkretne odgovore. Partner bi mogao da vas iznenadi prijedlogom koji uključuje zajedničke planove za budućnost. Slobodni Jarčevi mogli bi da upoznaju osobu koja će da ih privuče ozbiljnošću i načinom razmišljanja. Ipak, nemojte prebrzo da procjenjujete da li je neko pravi za vas. Moguća je napetost u leđima i ramenima, pa pronađite vrijeme za odmor. Najbolji dani biće vam srijeda i subota.

VODOLIJA

Neko iz vašeg okruženja mogao bi da vam predloži ideju koju ćete u početku da smatrate neobičnom, ali bi kasnije mogla da vam se veoma dopadne. Na poslu ćete da poželite više prostora za samostalnost, a moguće je i da ćete da razmišljate o promjeni radnog okruženja. Ne donosite nagle odluke zbog jednog lošeg dana. Novac bi mogao da ode na tehniku, garderobu ili nešto što već dugo želite. Zauzete Vodolije trebalo bi da obrate pažnju na partnerove potrebe, jer bi druga strana mogla da se osjeća zapostavljeno. Slobodni pripadnici znaka mogli bi da upoznaju osobu sa kojom će odmah da pronađu zajedničke teme. Ipak, nemojte da vas zanimljiva komunikacija navede da zanemarite razlike koje postoje između vas. Prijalo bi vam da promijenite svakodnevnu rutinu, makar odlaskom na neko novo mjesto. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i petak.

RIBE

Nedjeljni horoskop od 2. do 8. novembra 2026. godine donosi vam intuiciju koja će ove nedjelje da bude posebno izražena, ali nemojte baš svaku sumnju da shvatate kao znak da nešto nije u redu. Na poslu ćete imati priliku da završite obavezu koja vam već neko vrijeme stvara pritisak. Moguće je da će neko da vam ponudi pomoć, pa nemojte iz ponosa da odbijate podršku. Finansije će se postepeno da se stabilizuju , ali povedite računa o manjim troškovima koji se lako nagomilaju. Partner bi mogao da vam priredi prijatno iznenađenje ili predloži zajednički izlazak koji vam je nedostajao. Slobodne Ribe mogle bi da se nađu pred zanimljivim izborom između dvije osobe koje im privlače pažnju na potpuno različite načine. Nemojte da žurite, već posmatrajte ko vam pruža osjećaj sigurnosti, a ne samo uzbuđenje. Pokušajte da smanjite stres i pronađete vrijeme za aktivnosti koje vas opuštaju. Najbolji dani biće vam četvrtak i nedjelja.