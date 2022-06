MUP RS podnio izvještaj: Deset osumnjičenih za organizovani šverc droge i oružja

Službenici Uprave MUP-a Republike Srpske za organizovani i teški kriminalitet podnijeli su Tužilaštvu BiH izvještaj protiv deset osoba osumnjičenih da su neovlašteno trgovali drogom i oružjem na teritoriji BiH, Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Mađarske.

Izvještaj je podnesen protiv D.P, M.M, S.K, M.M, A.M. i A.M. iz Trebinja, D.L. i M.L. iz Gradiške, V.K. iz Višegrada i A.N. iz Istočnog Sarajeva.