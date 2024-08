Upotpunjena jedinstvena cjelina uz Vrbas: Otvoreno novo šetalište od Alibabe do Zelenog mosta (FOTO)

Nova dionica šetališta uz Vrbas proteže se od ugostiteljskog objekta "Alibaba" ("Dajak") pa sve do Zelenog mosta, odnosno do novouređene plaže.

Izvor: Gradska uprava

Novo šetalište pored rijeke Vrbas u Banjaluci spojeno je dijelom od nekadašnjeg restorana "Alibaba" pa sve do nove plaže Sitari (Švedska plaža) čime je grad dobio jedinstvenu cijelinu od pet kilometara za odmor i rekreaciju.

Povodom završetka posljednje dionice šetališta u novouređenoj oazi kod Zelenog mosta priređen je prigodan program uz koncert pjevača Sergeja Ćetkovića.

"Mnogo volim Banjaluku jer ovdje imam mnogo prijatelja i uvijek se vraćam. Banjalučka publika je jedna od najboljih u regionu. Radujem se što ćemo pjevati neke stare i nove pjesme i uz divno vedro nebo napraviti noć za pamćenje", istakao je Ćetković.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković je istakao da je ponosan na ovaj projekat jer je ovo prvo šetalište uz Vrbas u istoriji Banjaluke. Naglasio je da se osim ove dionice, istovremeno radi i na uređenju šetališta uz tvrđavu Kastel u dužini od jednog kilometra, čime će Banjaluka i na ovoj lokaciji uz nedavno postavljeno osvjetljenje na tvrđavi dobiti jedan prekrasan ambijent, te najavio da je u planu i osvjetljenje Gradskog mosta.

"Naš plan je da uređenje obala Vrbasa nastavimo i na potezu od Gradskog mosta do mosta Venecija, a potom do Rebrovačkog mosta, odakle ćemo urediti i spojiti dio sve do novog gradskog parka koji će biti najveći u državi. To su obrisi jedne nove, bolje i ljepše Banjaluke", rekao je Stanivuković.

Savjetnica gradonačelnika Milada Šukalo istakla je da je prema povratnim informacijama projekat izgradnje šetališta jedan od najbolje ocijenjenih projekata ove gradske administracije.

"Stvorili moe jedan potpuno novi ambijent na kojem ćemo dobiti i više od deset vezova za dajak čamce i još jedno dajak pristanište", istakla je ona.